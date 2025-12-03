Колишня дружина Вілла Сміта потрапила під суд через позов

Колишня дружина Вілла Сміта відповість у суді за звинувачення в залякуванні

Білал Салам подав судовий позов проти Джади Пінкетт-Сміт

Колишній друг Вілла Сміта Білал Салам подав судовий позов проти його колишньої дружини Джади Пінкетт-Сміт, звинувачуючи її у погрозах та організованій кампанії з очорнення його репутації. Про це повідомляє E! News.

Білал Салам стверджує, що конфлікт розпочався у 2021 році під час святкування дня народження Вілла Сміта 25 вересня. Як він стверджує, Джада підійшла до нього у супроводі кількох осіб та почала поводитися агресивно.

У позові зазначено, що вона погрожувала чоловікові та вимагала підписати угоду про нерозголошення, заявивши, що він «зникне або отримає кулю», якщо продовжить розкривати її особисту інформацію.

Другий виток конфлікту, за словами Салама, почався після скандалу на церемонії Оскар 2022 року, коли Вілл Сміт ударив Кріса Рока. Джада нібито зверталася до нього за допомогою в кризовому менеджменті, але Білал відмовився брати участь.

Після цього він стверджує, що проти нього почалася «кампанія помсти» – погрози надходили від людей, пов’язаних із Джадою та Віллом Смітом.

У судовому позові Салам звинувачує Пінкетт-Сміт у навмисному завданні емоційних страждань, залякуванні та спробах підкупу. Він вимагає компенсацію в розмірі 3 мільйонів доларів та офіційне спростування заяв, які вона нібито робила раніше.

