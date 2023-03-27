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США прокоментували нові ядерні погрози Путіна

Софія Сидоренко
glavcom.ua
США прокоментували нові ядерні погрози Путіна
фото: slovoidilo.ua

У Білому домі не помітили ознак переміщення ядерної зброї після заяви Путіна

Сполучені Штати Америки не зафіксували ознак намірів РФ використати ядерну зброю після заяви Путіна про дислокацію частину ядерної зброї у Білорусі. Про це на брифінгу в понеділок заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Також Джон Кірбі заявив, що США не фіксували жодного переміщення тактичної ядерної зброї.

«І ми, безумовно, не бачили жодних ознак того, що Путін ухвалив якесь рішення про використання зброї масового знищення, не кажучи вже про ядерну зброю, в Україні», – прокоментував представник Білого дому. 

За словами Джона Кірбі, у Сполучених Штатах Америки продовжують уважно стежити за цією ситуацією. На цей момент у США не помічають нічого, що могло б змінити їхню позицію стримування. 

Нагадаємо, що 25 березня Путін заявив про дислокацію частини ядерної зброї у Білорусі. Для цього до 1 липня цього року в Білорусі закінчать будувати спеціальне сховище. За словами Путіна, Лукашенко давно порушує питання про розміщення ядерної зброї в країні.

Крім того, НАТО назвало ядерну риторику РФ «небезпечною та безвідповідальною». Своєю чергою глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки.

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Теги: США ядерна зброя погрози путін

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