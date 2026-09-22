Трамп підписав угоду стосовно Гренландії: Росії та Китаю закриють шлях до острова

При цьому угода не передбачає передачі будь-якої території Гренландії Сполученим Штатам

Домовленість також передбачає розширення американської військової присутності та створення двох нових військових об’єктів

Президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали угоду про посилення безпеки Гренландії та розширення військової присутності США на острові та обмеження для країн, які не входять до НАТО, зокрема Росії та Китаю. Угоду підписали 22 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє «Главком».

Згідно з домовленістю, країни, які не є членами НАТО, не зможуть розміщувати військові бази в Гренландії. Також передбачено механізм перевірки інвестицій, який має не допустити вкладень у чутливі для безпеки США сфери з боку Росії, Китаю та інших потенційних противників.

Водночас США отримають можливість розширити військову присутність на острові. За даними Reuters, Вашингтон планує відновити колишню військову базу в Нarsarsuaq на півдні Гренландії та створити військовий об’єкт у Mestersvig на сході острова. Нині там розташований данський військовий пост, який використовує патруль спеціальних сил Sirius.

Наразі США мають у Гренландії військову базу Pituffik Space Base, де дислокується близько 150 американських військовослужбовців. Розширення присутності має посилити контроль за Арктичним регіоном та його повітряним і морським простором.

При цьому угода не передбачає передачі будь-якої території Гренландії Сполученим Штатам. Документ також підтверджує право населення острова самостійно визначати своє політичне майбутнє, зокрема можливість проголосити незалежність.

Гренландія залишається автономною територією у складі Королівства Данія. Данська сторона наголошує, що нова домовленість не скасовує суверенітет Данії та право гренландців на самовизначення.

Угода стала результатом багатомісячної напруженості між Вашингтоном, Копенгагеном і Гренландією. Раніше Трамп неодноразово заявляв про стратегічне значення острова для безпеки США та висловлював намір отримати контроль над ним. Нова домовленість натомість передбачає розширення американської військової присутності без передачі Гренландії Сполученим Штатам.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі Генеральної асамблеї ООН. У межах візиту він запланував близько 20 зустрічей із партнерами, переговори про посилення ППО та підписання нової Drone Deal.

До слова, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Зустріч лідерів очікується о 13:15 за Вашингтоном (20:15 за Києвом).

Однією з головних тем розмови Зеленського і Трампа має стати енергетичне перемир’я. Вашингтон хоче домовитися про припинення ударів України та Росії по енергетичній інфраструктурі. Держсекретар США Марко Рубіо також назвав окремим питанням атаки на судна, пов’язані зі США.

На зустрічі також очікується присутність американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також держсекретаря Марко Рубіо.