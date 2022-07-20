США підтримують участь Туреччини в переговорах щодо експорту українського зерна

Вашингтон уважно стежить за переговорами

Білий дім підтримує участь Туреччини в переговорах щодо експорту українського зерна. Про це повідомив головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Кірбі зазначив, що США уважно стежать за переговорами, які проходять за участю Туреччини, РФ і України з експорту зерна. За словами Кірбі, в Білому домі чітко розуміють, що в Чорному морі фактично існує блокада українських портів.

Він також додав, що США вітають лідерство президента Ердогана з питання вивезення зерна з України. У зв'язку з цим Кірбі також назвав важливою участь представників України в цих переговорах.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ готова сприяти експорту продовольства з України, однак для цього Захід має зняти «обмеження» для поставок зерна з Росії.

Раніше у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Також раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів».

Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.