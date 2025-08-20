США пофарбують стіну на кордоні з Мексикою, аби стримати нелегальну міграцію

Ноєм виступила під час візиту до частини стіни в Нью-Мексико, де вона також взяла в руки валик, щоб допомогти з фарбуванням

Ідея пофарбувати стіну на кордоні належить Трампу

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що вся стіна вздовж кордону з Мексикою буде пофарбована в чорний колір, щоб зробити її гарячішою і запобігти нелегальній міграції. За її словами, ідея належить президенту Дональду Трампу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Ноєм виступила під час візиту до частини стіни в Нью-Мексико, де також взяла в руки валик, щоб допомогти з фарбуванням. Вона вихваляла висоту стіни, а також її глибину як засоби для стримування людей, які намагаються перелізти або пролізти під стіною. Ноем також заявила, що Міністерство внутрішньої безпеки збирається випробувати чорну фарбу, щоб зробити метал гарячішим.

«Це спеціально на прохання президента, який розуміє, що в спекотних умовах тут, коли щось пофарбоване в чорний колір, воно стає ще гарячішим, і людям буде ще важче на нього залізти. Тому ми пофарбуємо всю південну прикордонну стіну в чорний колір, щоб заохотити людей не в'їжджати в нашу країну нелегально», – сказала Ноем.

Голова прикордонної служби США Майк Бенкс, який був присутній на заході разом з Ноем, сказав, що фарба також допоможе запобігти іржавінню.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про передачу близько 110 тисяч акрів (приблизно 44 515 га) федеральної землі вздовж кордону США з Мексикою під контроль армії. Цей крок спрямований на посилення заходів безпеки та запобігання незаконному перетину кордону.