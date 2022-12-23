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США порушать у Радбезі ООН питання закупівлі Росією зброї в Північній Кореї

Альона Боженко
glavcom.ua
США порушать у Радбезі ООН питання закупівлі Росією зброї в Північній Кореї
США у Радбезі ООН піднімуть питання закупівлі Росією зброї в КНДР
фото ілюстративне

США вважають, що через американські санкції «вагнерівці» шукають по всьому світу постачальників зброї для підтримання своїх військових операцій в Україні

Сполучені Штати у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй мають на меті порушити питання закупівлі Росією зброї в Північної Кореї. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Ганебно, що РФ – постійний член Ради Безпеки ООН – використовує зброю, придбану в Північної Кореї та Ірану на порушення резолюцій Ради Безпеки, для продовження своєї агресивної війни проти України», – підкреслила дипломат.

Томас-Грінфілд вказала, що США підтверджують, що КНДР минулого місяця доставила в Росію реактивні снаряди для ПВК «Вагнер».

За її словами, частково через американські санкції «вагнерівці» шукають по всьому світу постачальників зброї для підтримання своїх військових операцій в Україні.

«Ми оцінюємо, що кількість матеріальних засобів, поставлених «Вагнеру», не змінить динаміку бойових дій в Україні, але ми стурбовані тим, що Північна Корея планує поставити ПВК більше військової техніки», – додала постпред.

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Проте Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростовує повідомлення про те, що Пхеньян пропонував та передавав Росії озброєння

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

Теги: росія санкції Північна Корея озброєння

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