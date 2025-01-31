Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень

Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Відбулось одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району Козачої Лопані.

На Куп'янському напрямку

Агресор три рази атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. Наші воїни відбили дев’ять ворожих атак. Під авіаударами опинились райони Нової Кругляківки та Лиману.

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.

На Торецькому напрямку

Окупанти 13 разів намагались просунутись вперед в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського, одне зіткнення ще триває. Також - бомбардували Щербинівку, Катеринівку, Клебан-Бик та Іванопілля, застосувавши КАБ.

На Покровському напрямку

Агресор 51 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі. Авіаудару керованими авіабомбами зазнало Білицьке. Втрати окупантів на напрямку склали 337 осіб вбитими та пораненими, знищено десять автомобілів, одну антену БпЛА, один засіб супутникового зв’язку, два засоби РЕБ, один ПТРК, комплекс спостереження «Муром-М» та три БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено два міномети противника.

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ поблизу Костянтинополя. Авіаударів зазнали населені пункти Розлив та Комар.

На Придніпровському напрямку

Загарбники сім разів намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 11 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала по власній території 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ.

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади, 42-ої окремої механізованої бригади, 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1072-й день повномасштабної війни в Україні.