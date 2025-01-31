Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року
Ситуація на фронті 31 січня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень

Противник завдав 44 авіаударів, скинувши при цьому 88 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 1007 дронів-камікадзе та здійснили понад 4600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку 

Відбулось одне боєзіткнення в напрямку Липців. Також ворог завдав авіаудару по району Козачої Лопані.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 2

На Куп'янському напрямку

Агресор три рази атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, поблизу Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки. Підрозділи Сил оборони зупинили всі атаки противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники атакували українських захисників в районах населених пунктів Копанки, Балка Журавка, Ямполівка, Зелена Долина, Терни та Колодязі. Наші воїни відбили дев’ять ворожих атак. Під авіаударами опинились райони Нової Кругляківки та Лиману.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки, Новомаркового, Ступочок, Часового Яру та Предтечиного. В той же час, ворог завдав авіаударів по районах Федорівки, Тихонівки та Білокузминівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти 13 разів намагались просунутись вперед в районах Торецька, Диліївки, Щербинівки та Кримського, одне зіткнення ще триває. Також - бомбардували Щербинівку, Катеринівку, Клебан-Бик та Іванопілля, застосувавши КАБ.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Агресор 51 раз атакував наші позиції в районах населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясенове, Шевченко та Дачне. Сім боєзіткнень тривають досі. Авіаудару керованими авіабомбами зазнало Білицьке. Втрати окупантів на напрямку склали 337 осіб вбитими та пораненими, знищено десять автомобілів, одну антену БпЛА, один засіб супутникового зв’язку, два засоби РЕБ, один ПТРК, комплекс спостереження «Муром-М» та три БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено два міномети противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку позицій українських військ поблизу Костянтинополя. Авіаударів зазнали населені пункти Розлив та Комар.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 8

На Придніпровському напрямку

Загарбники сім разів намагалися витіснити із займаних позицій наші підрозділи, успіху не мали, зазнавши втрат – відступили.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 9

На Курському напрямку

Українські воїни відбили 11 атак загарбницької армії на цьому напрямку, крім того, авіація ворога завдала по власній території 12 авіаударів, скинувши при цьому 16 КАБ.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року фото 10

На інших напрямках ситуація без змін.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 422-го окремого батальйону безпілотних систем, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 81-ої окремої аеромобільної Слобожанської бригади, 42-ої окремої механізованої бригади, 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1072-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Покровськ Курщина росіяни Куп'янськ штурм ворог Торецьк Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ Курахове

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому російсько-українська війна не завершиться у найближчому часі
П'ять питань про 2025 рік
31 грудня, 2024, 20:05
Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
Вчора, 06:00
За весь час повномасштабного вторгнення вони передали на потреби ЗСУ понад $500 тис.
Передали вже пів мільйона. Ексвійськові США збирають гроші на ЗСУ кретивним способом
1 сiчня, 15:59
1 січня 2025 року на Донеччині в пологовому будинку у Слов’янську першою народилась дівчинка
На Донеччині залишився лише один працюючий пологовий будинок
2 сiчня, 03:40
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
6 сiчня, 20:35
Гнатенко про карʼєру Білик на початку 2000-х: З одного боку, начебто людина зробила крен в бік цього «русского міра», а з іншого – почала самореалізовуватися. Напевне, це був такий компроміс
Відомий поет-пісняр розказав, як війна змінила Ірину Білик
8 сiчня, 19:30
Понад 40 балістичних ракет РФ запустила по Україні
РФ зранку атакувала Україну понад 40 ракетами. Зеленський назвав цілі ворога
15 сiчня, 10:33
У 2014 році родина Дмитра Ганжі переїхала з Краматорська до Львова
Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу
20 сiчня, 09:00
Олег хоче повернутися у звільнене Курахове та відбудовувати місто.
Житель Курахового зумів утекти з російського полону зі зламаною ногою
25 сiчня, 20:58

Події в Україні

На Сумщині безпілотник влучив у приватний будинок, є постраждалі
На Сумщині безпілотник влучив у приватний будинок, є постраждалі
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року
У Києві попрощалися з 19-річним добровольцем з Польщі, який загинув на війні
У Києві попрощалися з 19-річним добровольцем з Польщі, який загинув на війні
Нічна атака на Суми. Кількість загиблих зросла (оновлено)
Нічна атака на Суми. Кількість загиблих зросла (оновлено)
Автоматизація процесів. «Укрпошта» анонсувала зміни в термінах доставки
Автоматизація процесів. «Укрпошта» анонсувала зміни в термінах доставки
Для обмежено придатних перенесено дедлайн проходження ВЛК – Верещук
Для обмежено придатних перенесено дедлайн проходження ВЛК – Верещук

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
81K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
47K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
30K
Туреччина закриває тисячі готелів
28K
В Україну повертаються відключення світла? «Укренерго» зробило заяву

Новини

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Вчора, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua