Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Неодноразово витягував побратимів із самого пекла. Згадаймо Валерія Іщука

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Неодноразово витягував побратимів із самого пекла. Згадаймо Валерія Іщука
За словами рідних та друзів, Валерій Іщук був веселою, надзвичайно світлою людиною з великим чуйним серцем та невимовною добротою
колаж: glavcom.ua

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Валерій Іщук без вагань став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Іщука. 

Український воїн Валерій Іщук на позивний Пух загинув 3 лютого 2025 року. Про це повідомила Львівська міська рада.

Валерій народився 11 грудня 1984 року у Львові. Навчався у Середній загальноосвітній школі № 100 м. Львова. У ході навчання виявляв активну позицію та брав участь у шкільних заходах.

Протягом 2001-2006 років здобував освіту у Львівському кооперативному фаховому коледжі економіки і права та на економічному факультеті Національного університету «Львівська політехніка». 

Брав активну участь у подіях під час Помаранчевої Революції, згодом розпочав волонтерську діяльність, щоб підтримувати своїх друзів на фронті.

«Впродовж наступних років змінив кілька професій, обіймав посади у низці фінансових установ Львова. За словами рідних та друзів, «був веселою, надзвичайно світлою людиною з великим чуйним серцем та невимовною добротою. Але найбільше з-поміж усіх його виділяла неосяжна відвага, мужність та безстрашність. Про нього казали: «Незамінні люди таки існують!», – написали про Валерія Іщука у Львівській міськраді. 

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Валерій Іщук без вагань став на захист Батьківщини від російських загарбників
Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Валерій Іщук без вагань став на захист Батьківщини від російських загарбників
фото: Львівська міська рада

Валерій Іщук «усього себе віддавав сімʼї, був винятково відповідальним та люблячим чоловіком і батьком для своїх синів та доньки дружини». Був «майстром на всі руки, йому вдавалося усе, за що він брався». У вільний час обожнював їздити за кермом та слухати музику.

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації без вагань став на захист Батьківщини від російських загарбників до складу 125-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

«Ніколи не кидав побратимів у біді, неодноразово витягував їх «із самого «пекла». Близькі кажуть: «Він дійсно любив свою справу, «горів нею» усім серцем, попри велику втому щоденної праці», – додали у Львівській міськраді.

Молитва і прощання з воїном відбулося 7 лютого у храмі Пресвятої Євхаристії УГКЦ, потім було проведено чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали воїна на Личаківському кладовищі.  

У Валерія Іщука залишилися дружина, батьки, сестра та діти. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Щоб зупинити Росію, потрібні рішучі дії»
Обіцянка Трампа про сильне лідерство США має початися з України
21 сiчня, 21:02
Після досягнення 65 років такі громадяни мають право на отримання соціальної допомоги, відомої як вікова соціальна пенсія
Чи можна вийти на пенсію без стажу? Пояснення
13 сiчня, 05:11
Через брак медиків окупанти продовжують звозити медичні бригади на ТОТ України з усіх регіонів Росії
Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
14 сiчня, 05:11
Букмекери зробили прогноз, чи зможе Трамп завершити війну в Україні за 90 днів
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
17 сiчня, 08:51
Разом постраждалих – 125 тисяч, з них 85% становлять жінки
В Україні почастішали випадки домашнього насильства: цифри шокують
28 сiчня, 05:10
Наслідки нічної атаки на Харківщину
Атака дронів на Харківщину: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
1 лютого, 10:25
Андрій та Світлана впевнені, їхнє кохання допомагає їм легше переживати війну
Військовий освідчився коханій у незвичному місці
2 лютого, 20:13
«Ми переживаємо серйозні часи. Зараз не час для внутрішніх розбіжностей», – заявив премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде
Влада Гренландії проведе дострокові вибори на тлі заяв Трампа
5 лютого, 13:20
Едвард проходитиме подальше лікування та реабілітацію у Києві
Британський волонтер втратив руку та ногу під час евакуації: як проходить лікування
4 лютого, 16:02

Суспільство

Неодноразово витягував побратимів із самого пекла. Згадаймо Валерія Іщука
Неодноразово витягував побратимів із самого пекла. Згадаймо Валерія Іщука
В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого
В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого
Три дні блукали, але до Румунії так і не дійшли: прикордонники затримали ухилянтів
Три дні блукали, але до Румунії так і не дійшли: прикордонники затримали ухилянтів
У додатку «Армія+» відкрився продаж квитків на романтичний експрес для військових
У додатку «Армія+» відкрився продаж квитків на романтичний експрес для військових
«Наче не американських гірках». Морпіхи показали, як воюють на шведському катері
«Наче не американських гірках». Морпіхи показали, як воюють на шведському катері
Полонений росіянин розповів, за що вбив цивільного чоловіка
Полонений росіянин розповів, за що вбив цивільного чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
15K
Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
13K
«Спочивай з миром, воїне, поете, коханцю!» Депутатка Безугла розказала про свій бурхливий роман на фронті
12K
Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував
11K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:12
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua