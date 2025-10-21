Головна Світ Політика
Російське МЗС прокоментувало чутки про скасований саміт Трампа та Путіна

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Російське МЗС прокоментувало чутки про скасований саміт Трампа та Путіна
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Reuters

Захарова назвала чутки «інфобалаганом»

Стало відомо, що президент США Дональд Трамп не планує зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у найближчому майбутньому. РосЗМІ звернулись до офіційної представниці МЗС Росії Марії Захарової для роз'яснень, пише «Главком».

У відповідь Захарова заявила: «Це справжній інфобалаган партії війни».

Нагадаємо, за версією The Telegraph Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним в Угорщині після того, як телефонна розмова між переговірниками закінчилася невдало.

За повідомленням NBC News, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

Напередодні повідомлялося, що зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.

Нагадаємо, 16 жовтня Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що тоді вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

