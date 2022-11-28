КНДР присвоїла балістичній ракеті звання героя та нагородила її медаллю

2 листопада КНДР вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю

Ракету нагороджено медаллю «Золота Зірка» та орденом Національного прапора

Постійний комітет Верховних народних зборів Північної Кореї присвоїв міжконтинентальній балістичній ракеті Hwasong-17 звання «героя КНДР», а також нагородив її медаллю «Золота Зірка» та орденом Національного прапора 1-го ступеня. Про таке повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

«Ракета чітко довела світові, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі американських імперіалістів, і повністю продемонструвала свою могутність як найпотужніша держава з міжконтинентальними балістичними ракетами», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 27 листопада лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна хоче мати найпотужнішу у світі ядерну силу.

Раніше КНДР назвала останні запуски ракет імітацією ударів по США та Південній Кореї.

Нагадаємо, 2 листопада Корейська народно-демократична республіка (КНДР) вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю. Президент Південної Кореї назвав цей інцидент «по суті вторгненням». Також 3 листопада Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі.