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КНДР присвоїла балістичній ракеті звання героя та нагородила її медаллю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
КНДР присвоїла балістичній ракеті звання героя та нагородила її медаллю
2 листопада КНДР вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю
фото з відкритих джерел

Ракету нагороджено медаллю «Золота Зірка» та орденом Національного прапора

Постійний комітет Верховних народних зборів Північної Кореї присвоїв міжконтинентальній балістичній ракеті Hwasong-17 звання «героя КНДР», а також нагородив її медаллю «Золота Зірка» та орденом Національного прапора 1-го ступеня. Про таке повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

«Ракета чітко довела світові, що КНДР є повноцінною ядерною державою, здатною протистояти ядерній перевазі американських імперіалістів, і повністю продемонструвала свою могутність як найпотужніша держава з міжконтинентальними балістичними ракетами», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 27 листопада лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна хоче мати найпотужнішу у світі ядерну силу.

Раніше КНДР назвала останні запуски ракет імітацією ударів по США та Південній Кореї.

Нагадаємо, 2 листопада Корейська народно-демократична республіка (КНДР) вперше в історії розділеного півострова запустила ракету через морський кордон із Південною Кореєю. Президент Південної Кореї назвав цей інцидент «по суті вторгненням». Також 3 листопада Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі. 

Теги: Північна Корея ракета президент

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