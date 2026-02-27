Головна Світ Політика
США заарештували колишнього пілота F-35 за підозрою у співпраці з Китаєм

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мін’юст США висунув обвинувачення екс-пілоту за роботу з ВПС Китаю
фото: Reuters

За даними справи, у серпні 2023 року фігурант розпочав перемовини про підготовку пілотів армії КНР

У Сполучених Штатах заарештували та висунули обвинувачення колишньому пілоту ВПС, якого підозрюють у наданні оборонних послуг китайським військовим. Про це повідомляє Міністерство юстиції США, пише «Главком».

Йдеться про 65-річного Джеральда Едді Брауна-молодшого – колишнього інструктора винищувачів F-35 Lightning II, який раніше командував підрозділами, пов’язаними із системами доставки ядерної зброї. За даними слідства, він нібито домовлявся про контракт із навчання пілотів Повітряних сил армії Китаю.

У Мін’юсті заявили, що Браун почав переговори ще у 2023 році, а наприкінці того ж року відвідав Китай, де перебував до лютого 2024-го. Йому інкримінують «надання та змову з метою надання оборонних послуг» без відповідного дозволу уряду США.

Заступник директора підрозділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський заявив: «Він зрадив свою країну, навчаючи китайських пілотів боротися проти тих, кого він клявся захищати».

Нагадаємо, заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно звинуватив Китай у проведенні секретних ядерних випробувань у 2020 році та спробах приховати їх від міжнародної громадськості. 

