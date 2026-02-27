Головна Світ Політика
Сенатори закликали Мін'юст оприлюднити всі файли Епштейна, де фігурує Трамп

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Сенатори США вимагають оприлюднити всі матеріали Епштейна зі згадкою Трампа
фото: House Oversight Committee Democrats

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер звинуватив Мін’юст у «масштабному приховуванні» та пообіцяв продовжити тиск

Група сенаторів-республіканців закликала Міністерство юстиції США повністю розкрити всі матеріали у справі нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, в яких згадується ім’я президента Дональда Трампа. Законодавці наголошують, що питання не зникне, доки не буде забезпечена максимальна прозорість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Сенатор-республіканець Джон Кеннеді заявив: «Оприлюдніть документи. Видаліть імена жертв. Не публікуйте фото неповнолітніх. Але оприлюдніть документи. Це не зникне, доки не буде повного розкриття інформації».

Сенатори реагують на повідомлення ЗМІ про те, що Мін’юст нібито не оприлюднив частину службових записок ФБР, пов’язаних із заявами жінки, яка стверджувала, що зазнала сексуального насильства з боку Трампа та Епштейна у 1980-х роках. У Міністерстві юстиції раніше називали ці звинувачення недостовірними.

Голова Судового комітету Чак Грасслі наголосив, що закон про прозорість файлів Епштейна зобов’язує оприлюднити всі документи: «Якщо закон каже, що всі документи мають бути оприлюднені, значить, усі документи мають бути оприлюднені».

У Мін’юсті заявили, що перевіряють, чи не були певні матеріали вилучені помилково або через наявність привілейованої інформації чи триваючі розслідування. Відомство пообіцяло оприлюднити документи, якщо вони відповідають вимогам закону.

Водночас лідер демократів у Сенаті Чак Шумер звинуватив Мін’юст у «масштабному приховуванні» та пообіцяв продовжити тиск. Демократи планують вимагати доступу до невідредагованих матеріалів і розглядають можливість подальших слідчих дій.

До слова, оприлюднення багатотисячних архівів у справі Джеффрі Епштейна, яке мало стати актом державної прозорості, натомість перетворилося на джерело нових маніпуляцій.

Поки офіційні документи підтверджують зв'язки світової еліти із засудженим злочинцем, інтернет-простір заповнюють вигадки – від шпигунських ігор до фальшивих відео, створених штучним інтелектом. 

