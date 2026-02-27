Головна Світ Політика
Вбивство Портнова. Німеччина розглядає екстрадицію підозрюваного – DW

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Андрія Портнова було застрелено 21 травня 2025 року в передмісті Мадрида
колаж: glavcom.ua

Поки не уточнюється до якої країни можуть екстрадувати підозрюваного

Німецька влада розглядає питання екстрадиції чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства колишнього радника Януковича, юриста Андрія Портнова. Про це йдеться у відповіді прокуратури Кельна на запит DW, пише «Главком».

У відомстві зазначили, що наразі триває процедура екстрадиції за участі міжнародних партнерів, однак деталі не розголошуються. Зокрема, прокуратура не уточнила, до якої саме країни можуть передати підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що чоловіка затримали у місті Хайнсберг. Іспанська поліція заявила, що операція відбулася у співпраці з німецькими правоохоронцями. Водночас у Федеральному відомстві кримінальної поліції Німеччини (BKA) уточнили, що їхні співробітники безпосередньо затримання не проводили.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова 21 травня 2025 року біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. 

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

