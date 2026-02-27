Справа Епштейна. Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу

Слухання ненадовго призупиняли після того, як у соцмережах з’явилося фото Клінтон під час допиту, що суперечить правилам комітету

Колишня державна секретарка США та дружина 42-го президента США Гілларі Клінтон під час закритих свідчень у Комітеті з нагляду Палати представників заявила, що не пам’ятає особистих зустрічей із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і не має відомостей про його злочинну діяльність. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

У письмовій заяві вона наголосила, що ніколи не літала на його літаку, не відвідувала його острів, будинки чи офіси.

Клінтон також звинуватила республіканців, які очолюють комітет, у спробі відвернути увагу від можливих зв’язків президента США Дональда Трампа з Епштейном. За її словами, адміністрація Трампа свого часу послабила роботу підрозділу Держдепартаменту, що займався протидією торгівлі людьми.

Слухання ненадовго призупиняли після того, як у соцмережах з’явилося фото Клінтон під час допиту, що суперечить правилам комітету. Знімок, за даними її радників, оприлюднив консервативний блогер.

Голова комітету Джеймс Комер заявив, що наразі Клінтонів не звинувачують у правопорушеннях, але законодавці прагнуть з’ясувати можливі контакти з Епштейном, його участь у благодійних ініціативах родини та зв’язки з його соратницею Гіслейн Максвелл. Стенограми слухань планують оприлюднити.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що колишній президент США Білл Клінтон та його дружина, колишня державна секретарка Гілларі Клінтон погодилися дати свідчення в межах розслідування Палати представників щодо справи нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялось, ще на початку січня Білл Клінтон і його дружина Гілларі відмовилися давати свідчення перед комітетом з нагляду Палати представників США.

До слова, президент США Дональд Трамп наполіг на тому, щоб американські правоохоронці розслідували зв'язки скандального американського фінансиста, ґвалтівника, торговця людьми Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.