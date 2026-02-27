Головна Світ Політика
search button user button menu button

Справа Епштейна. Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Справа Епштейна. Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу
Спочатку Гілларі та Білл Клінтони відмовлялися давати свідчення
фото: АР

Слухання ненадовго призупиняли після того, як у соцмережах з’явилося фото Клінтон під час допиту, що суперечить правилам комітету

Колишня державна секретарка США та дружина 42-го президента США Гілларі Клінтон під час закритих свідчень у Комітеті з нагляду Палати представників заявила, що не пам’ятає особистих зустрічей із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном і не має відомостей про його злочинну діяльність. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

У письмовій заяві вона наголосила, що ніколи не літала на його літаку, не відвідувала його острів, будинки чи офіси. 

Клінтон також звинуватила республіканців, які очолюють комітет, у спробі відвернути увагу від можливих зв’язків президента США Дональда Трампа з Епштейном. За її словами, адміністрація Трампа свого часу послабила роботу підрозділу Держдепартаменту, що займався протидією торгівлі людьми.

Слухання ненадовго призупиняли після того, як у соцмережах з’явилося фото Клінтон під час допиту, що суперечить правилам комітету. Знімок, за даними її радників, оприлюднив консервативний блогер.

Голова комітету Джеймс Комер заявив, що наразі Клінтонів не звинувачують у правопорушеннях, але законодавці прагнуть з’ясувати можливі контакти з Епштейном, його участь у благодійних ініціативах родини та зв’язки з його соратницею Гіслейн Максвелл. Стенограми слухань планують оприлюднити.

Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що колишній президент США Білл Клінтон та його дружина, колишня державна секретарка Гілларі Клінтон погодилися дати свідчення в межах розслідування Палати представників щодо справи нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Як повідомлялось, ще на початку січня Білл Клінтон і його дружина Гілларі відмовилися давати свідчення перед комітетом з нагляду Палати представників США.

До слова, президент США Дональд Трамп наполіг на тому, щоб американські правоохоронці розслідували зв'язки скандального американського фінансиста, ґвалтівника, торговця людьми Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном.

Читайте також:

Теги: Гілларі Клінтон Білл Клінтон Епштейн

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеффрі Епштейн, Вуді Аллен та неідентифікована жінка
Бізнес-гіганти та світові зірки: у справах Епштейна фігурує багато відомих імен
4 лютого, 02:32
У жовтні 2025 року король Великої Британії Чарльз III позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу принца
Король Чарльз вперше висловився про зв'язки експринца Ендрю з Епштейном
10 лютого, 04:54
Американські конгресмени під час слухань 11 лютого розкритикували генеральну прокурорку Пем Бонді
Генпрокурорка США дала свідчення у справі Епштейна: головні заяви
12 лютого, 09:13
Король Британії наголошує на дотриманні закону всіма членами монаршої родини
Король Британії відмовився покривати брата і став на бік правоохоронців
19 лютого, 15:56
Король Чарльз III прагне до «модернізованої монархії», де немає місця особам із заплямованою репутацією
Британія планує законодавчо виключити принца Ендрю з лінії спадкоємства
20 лютого, 21:12
Ендрю Маунтбеттен-Віндзор розмовляє з королем Карлом, коли вони залишають Вестмінстерський собор у Лондоні
Британська королівська родина стикнулася з найбільшою кризою з часів смерті Діани
21 лютого, 01:45
Франція викрила російську кампанію з фейками проти Макрона
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
6 лютого, 15:19
У Британії принца Ендрю звинуватили у нецільових витратах державних коштів
Британія звинувачує експринца у неконтрольованих державних витратах за кордоном
23 лютого, 11:39
У матеріалах справи Епштейна не знайшли близько 100 документів
Мін’юст США не опублікував частину матеріалів справи Епштейна
25 лютого, 17:57

Політика

Справа Епштейна. Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу
Справа Епштейна. Гілларі Клінтон дала свідчення Конгресу
Іран відхилив пропозицію США: переговори завершилися без результату – WSJ
Іран відхилив пропозицію США: переговори завершилися без результату – WSJ
Переговори у Женеві: Умєров повідомив, про що домовилися делегації
Переговори у Женеві: Умєров повідомив, про що домовилися делегації
Бундестаг дозволив військовим збивати невідомі дрони
Бундестаг дозволив військовим збивати невідомі дрони
Латвійська спецслужба домоглася суду у справі про прославлення агресії РФ
Латвійська спецслужба домоглася суду у справі про прославлення агресії РФ
Франція повідомила подробиці інциденту з дроном біля авіаносця
Франція повідомила подробиці інциденту з дроном біля авіаносця

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua