США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях

Томас ДіНанно заявив, що одне з ядерних випробувань відбулося у 2020 році

Заступник Рубіо стверджує, що китайські військові намагалися приховати випробування

Заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно звинуватив Китай у проведенні секретних ядерних випробувань у 2020 році та спробах приховати їх від міжнародної громадськості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я можу повідомити, що уряд Сполучених Штатів знає, що Китай у 2020 році проводив реальне випробування ядерних боєприпасів потужністю в сотні тонн», – сказав він.

За словами ДіНанно, китайські військові намагалися приховати випробування, оскільки розуміли, що це порушує зобов’язання Пекіна про заборону реальних тестів ядерної зброї. «Китай використовував «розв’язку», метод зниження ефективності сейсмічного моніторингу, аби приховати свою незаконну діяльність від світу», – зазначив дипломат.

Заступник Рубіо уточнив, що Китай провів одне таке потужне випробування 22 червня 2020 року. Тим часом посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь не відповів безпосередньо на звинувачення ДіНанно, але сказав, що Пекін завжди діяв розсудливо та відповідально в питаннях ядерної зброї.

«Китай зазначає, що Сполучені Штати продовжують у своїх заявах роздмухувати так звану китайську ядерну загрозу. Китай рішуче виступає проти таких неправдивих наративів», – сказав він, звинувативши США у загостренні гонки озброєнь.

До слова, Китай звинуватив Сполучені Штати у спробах використати заяви про нібито нарощування ядерного потенціалу КНР як привід для модернізації власних ядерних сил. Пекін вважає, що така риторика підриває глобальну стратегічну стабільність і суперечить зобов’язанням США щодо ядерного роззброєння.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори з Китаєм та Росією щодо скорочення ядерних арсеналів, і всі сторони висловлюють зацікавленість у цьому процесі, попри публічні заяви Москви про небажання приєднуватися до нового договору СНО.