На Львівщині школярка прогуляла 77 уроків: суд оштрафував її матір

Школярка зі Львова 22 дні не відвідувала уроки в школі

Матір учениці не прийшла на засідання суду

У Львівській області місцеву мешканку Наталію Бабій оштрафував за те, що її донька не відвідувала шкільні заняття. Суд визнав жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Про це пише «Главком» із посиланням на zaxid.net.

Як відомо, 14-річна школярка гімназії №12 Шептицької міської ради прогуляла за 22 дні навчання 77 уроків без поважних на те причин. Учениця не відвідувала заняття з 1 по 22 січня 2025 року.

Через це Шептицький міський суд оштрафував матір дівчинки. На засідання суду жінка не з’явилася, попри те, що її сповістили про час та місце проведення судового розгляду. Суд визнав Наталію Бабій винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків.

Жінці призначили штраф у розмірі 1700 тис. грн та 665 грн судового збору. Однак Наталія Бабій ще може оскаржити постанову суду протягом 10 днів.

До слова, школам пропонують зменшити кількість днів дозволу на невідвідування школи без довідки. Таку пропозицію висловила освітня омбудсменка Надія Лещик, вона запропонувала скорити дозвіл не відвідувати школу без довідки з 10 до п’яти днів. Служба освітнього омбудсмена дослідила статистику відвідування школи учнями та виявила, що частина з них не навчається.

Напередодні освітня омбудсменка Надія Лещик закликала керівників шкіл, де через надзвичайний стан в енергетиці ввели канікули, дозволити вчителям працювати дистанційно. Омбудсменка також закликала директорів таких шкіл видати наказ про дистанційну форму роботи на цей період, щоб педагоги могли самостійно обирати місце роботи.