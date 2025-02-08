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Десятки країн виступають проти санкцій Трампа щодо МКС

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Десятки країн виступають проти санкцій Трампа щодо МКС
Президент США Дональд Трамп
фото з відкритих джерел

79 країн стали на захист Міжнародного кримінального суду 

Уряди в усьому світі поспішили захистити Міжнародний кримінальний суд після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти МКС. Про це повідомляє The Guardian.

Президент Трамп підписав указ, який санкціонує агресивні економічні санкції проти МКС і забороняє поїздки для його співробітників, звинувативши суд у «нелегітимних і безпідставних діях» проти США та їхнього союзника Ізраїлю.

У відповідь, МКС закликав 125 держав-учасниць виступити проти санкцій, описавши крок Вашингтона як спробу «зашкодити його незалежній і неупередженій судовій роботі».

79 країн, зокрема, Бразилія, Канада, Данія, Мексика та Нігерія, оприлюднили спільний лист, у якому попередили, що санкції «підвищать ризик безкарності за найсерйозніші злочини та загрожуватимуть підірвати міжнародне верховенство права».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції «поставлять під загрозу інституцію, яка має гарантувати, що диктатори цього світу не зможуть просто переслідувати людей і розпочинати війни».

Франція заявила, що підтвердить свою підтримку МКС і мобілізує своїх партнерів, щоб МКС міг продовжувати свою місію. У Лондоні речник прем'єр-міністра Великобританії Кейр Стармер заявив, що Великобританія підтримує незалежність суду.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що МКС дав «голос жертвам у всьому світі» і «повинен мати можливість вільно продовжувати боротьбу проти глобальної безкарності», тоді як головне правозахисне агентство ООН заявило, що рішення Трампа має бути скасовано.

Нагадаєаом, що в указі йдеться, що Міжнародний кримінальний суд незаконно взяв на себе юрисдикцію у справах, пов’язаних із військовими злочинами, скоєними американськими військовими та їх союзниками, і здійснив необґрунтовані правові дії, зокрема щодо лідерів Ізраїлю.

До слова, Україна продовжить працювати з Міжнародним кримінальним судом, щоб справи про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців просувалися. 

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Теги: санкції Дональд Трамп Міжнародний кримінальний суд

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