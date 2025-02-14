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Саудівська Аравія погодилася провести на своїй території саміт між Трампом та Путіним

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Саудівська Аравія погодилася провести на своїй території саміт між Трампом та Путіним
Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, яка відбулася між Путіним та Трампом
фото з відкритих джерел

МЗС: Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії 

Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії.

«Королівство Саудівська Аравія високо оцінює телефонну розмову, яка відбулася між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним 12 лютого, а також оголошення про можливість проведення саміту за участю їх високоповажності двох президентів у Королівстві Саудівська Аравія», – йдеться в повідомленні.

Також вказано, що країна вітає проведення саміту на своїй землі та готова сприяти мирному врегулюванню конфлікту. Зазначається, що 3 березня 2022 року наслідний принц і прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдульазіз під час телефонних розмов із Путіним та Зеленським заявив про готовність Королівства виступити посередником у політичному врегулюванні кризи.

«Протягом останніх трьох років Королівство продовжувало ці зусилля, зокрема шляхом організації численних зустрічей з цього питання», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

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Теги: Саудівська Аравія путін Дональд Трамп війна Україна США росія

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