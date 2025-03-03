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Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду
Володимир Єльченко – постійний представник України при ООН (1997-2001, 2015-2019). Посол України в США (2019-2021)
фото: ukraineun.org

Володимир Єльченко про конфлікт у Білому домі: Потрібно перейти з режиму пресконференції до абсолютно закритого

Після суперечки між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому Україна має продовжувати шукати виходи на президента США і його оточення. Про це експосол України у США, колишній постійний представник України при ООН Володимир Єльченко повідомив у коментарі «Главкому», йдеться у статті «Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів».

Володимир Єльченко також рекомендує перейти з публічного режиму до абсолютно закритого: «До телефонної розмови, чи якесь послання надіслати, чи відрядити когось до Вашингтона, хто міг би привезти умовний лист від президента Зеленського. Або доручити це зробити нашому послу у Вашингтоні».

При цьому Володимир Єльченко зазначає, що в України вже були певні проблеми у спілкуванні з американською стороною. Прикладом він навів події у Пенсільванії восени 2024 року. Тоді, у розпал президентських виборів у США, спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон вимагав звільнити посла України в Сполучених Штатах Оксану Маркарову – через організований нею візит Володимира Зеленського до штату Пенсільванія, де президента України супроводжували лише представники демократів.

Проте у жодному разі треба не зупинятися, наголошує Володимир Єльченко: «Другого березня була хороша нагода у президента зустрітися у Лондоні з колегами під час міні саміту європейських країн. Якраз можна буде скористатися рішеннями, які будуть схвалені на рівні європейців. І все це донести до Трампа. Все таки я би намагався залагодити цю ситуацію, яка б вона не була прикра. Потрібно продовжувати зусилля, інакше ми втратимо свого головного союзника».

Зауважимо, що одразу після скандалу у Білому домі Володимир Єльченко написав на своїй сторінці у Facebook: «Те, що я щойно побачив і почув під час трансляції відкритої частини початку зустрічі між Зеленським і Трампом, англійською мовою називається total disaster (повна катастрофа). Sorry, guys».

Сам президент України Володимир Зеленський заявив, що «розуміє природу сварки» з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, – проте висловив сподівання, що ця ситуація «мине». Нагадаємо, йдеться про гостру суперечку, що сталася 28 лютого під час візиту Зеленського до Вашингтону.

Щодо саміту в Лондоні, то він пройшов напередодні, 2 березня. Там президент України зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, британським монархом Чарльзом ІІІ та низкою іноземних лідерів. Партнери обговорювали гарантії безпеки та умови справедливого миру для України, повідомив за підсумками лондонського саміту Володимир Зеленський.

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Теги: дипломатія США Україна поради

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