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Верховна Рада звернулась до Трампа та Конгресу: про що йдеться в листі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Верховна Рада звернулась до Трампа та Конгресу: про що йдеться в листі
У листі наголошено на необхідності подальшого партнерства між Україною та США
фото: Офіс президента

Верховна Рада наголосила на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства зі США, зокрема, у розвідці корисних копалин

Ввечері 3 березня на сайті Верховної Ради України з'явилося звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. У листі подякували за підтримку Америки та наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення ВР.

У листі вказано, що Верховна Рада України вітає ініціативи президента США Дональда Трампа щодо започаткування переговорного процесу, спрямованого на забезпечення миру.

Також зазначається, що український народ прагне миру, як ніхто інший у світі, і вірить, що роль Трампа та його миротворчі зусилля стануть вирішальними у якнайшвидшому припиненні бойових дій та досягненні миру для України, Європи та всього світу

«Від імені українського народу Верховна Рада України висловлює глибоку вдячність президенту Дональду Трампу, Конгресу Сполучених Штатів Америки та американському народу за тверду і послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також за надані Україні пакети безпекової допомоги, які сприяли стабілізації ситуації на лінії фронту.

Україна глибоко поважає прагнення великого американського народу до всебічного відновлення глобального лідерства Сполучених Штатів. Водночас ми твердо переконані, що лідерство Сполучених Штатів на міжнародній арені нерозривно пов'язане із захистом ідеалів свободи і демократії, дотриманням міжнародних угод, надійністю у відносинах із союзниками та друзями», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що член Палати представників Конгресу США, республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини у найкоротші терміни. Свою чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що між країнами є взаєморозуміння.

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Теги: Верховна Рада Україна корисні копалини лист США

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