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Зеленський провів засідання Ставки: головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: головні питання
Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу
Офіс президента

Учасники Ставки розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.

«Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу. Окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

Крім того, було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури. Також було обговорено продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: війна окупанти Україна Володимир Зеленський

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