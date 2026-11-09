Трамп назвав головну причину поразки республіканців на виборах у США

Американський президент визнав вплив війни з Іраном, високих цін на бензин та жорсткої міграційної політики

Президент США Дональд Трамп прокоментував поразку Республіканської партії на проміжних виборах до Конгресу та пояснив, чому, на його думку, американські виборці відмовилися підтримати республіканських кандидатів. Серед причин він назвав війну з Іраном, подорожчання пального та недостатню комунікацію економічних досягнень своєї адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю американського лідера програмі 60 Minutes.

Під час розмови Трамп визнав, що військові дії проти Ірану негативно вплинули на настрої американських виборців. Особливе невдоволення, за його словами, викликало стрімке подорожчання бензину, яке президент пов'язав із війною.

«Виборцям не сподобалася війна з Іраном і стрімке зростання цін на бензин, яке вона спричинила», – сказав глава Білого дому.

Водночас головною причиною невдалих результатів Республіканської партії Трамп назвав власну відсутність у виборчих бюлетенях. На його думку, частина прихильників республіканців вирішила проігнорувати голосування, оскільки він особисто не брав участі у виборах.

«Думаю, вони (прибічники республіканців, – ред.) не голосували. Справді, думаю, вони не голосували. Гадаю, у деяких випадках їм не сподобалися кандидати. І це, знаєте, їхнє право», – сказав Трамп.

Президент США також визнав недоліки інформаційної роботи своєї адміністрації. Він переконаний, що економічна ситуація в країні демонструє значні успіхи, однак Білий дім не зміг належним чином донести ці результати до американського суспільства.

Трамп охарактеризував економічні показники як «феноменальні», але припустив, що недостатньо ефективна комунікація стала одним із чинників електоральної невдачі республіканців.

«Думаю, була погана комунікація, можливо, з мого боку, але я постійно про це говорив. Тож не знаю, скільки ще я можу про це говорити», – зазначив президент.

Окрему увагу під час інтерв'ю приділили військовій операції США проти Ірану. Попри негативні політичні наслідки, Трамп підтвердив, що вважає рішення про початок бойових дій правильним.

За твердженням американського президента, внаслідок ударів військовий потенціал Ірану суттєво послабили, а реалізацію іранської ядерної програми відтермінували на багато років.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він рішення про напад на Іран виправданим, Трамп наголосив: «Моя відповідь – безумовно, так».

Водночас глава Білого дому заявив про відсутність намірів розпочинати новий етап військової ескалації проти Тегерана. «Я не збираюся цього робити. Не думаю, що для цього є якісь підстави», – сказав він.

Ще однією темою розмови стала імміграційна політика адміністрації Трампа. Президент визнав, що окремі заходи з депортації нелегальних мігрантів виявилися надмірно жорсткими.

За його словами, правоохоронці видворяли зі Сполучених Штатів не лише осіб, причетних до правопорушень, а й людей, які працювали, сплачували податки та порушили закон лише через незаконний перетин американського кордону.

«Думаю, це було надто жорстко», – зауважив Трамп.

Президент також висловив бажання досягти домовленостей із представниками Демократичної партії в Конгресі стосовно подальшої імміграційної політики.

Під час інтерв'ю Трамп торкнувся питання майбутнього Республіканської партії та президентських виборів 2028 року. Він заявив, що, ймовірно, підтримає одного з кандидатів від республіканців, однак остаточного рішення поки що не ухвалив.

Серед можливих наступників американський лідер згадав віцепрезидента Джей Ді Венса, державного секретаря Марко Рубіо та кількох сенаторів.

Крім того, Трамп повідомив про намір видати «величезну кількість» президентських помилувань до завершення свого терміну. Водночас він визнав, що не готовий помилувати окремих політичних опонентів через особисте ставлення до них.

«Я, мабуть, не зможу цього зробити – ні. Бо ненавиджу деяких своїх ворогів і завжди ненавидітиму», – сказав він.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори, за попередніми результатами яких Демократична партія здобула більшість у Сенаті та Палаті представників. Новообраний Конгрес розпочне роботу в січні 2027 року. Раніше Дональд Трамп визнав результати голосування та заявив про готовність співпрацювати з демократами.