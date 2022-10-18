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Стало відомо, як США реагуватимуть на звірства РФ в Україні: заява Білого дому

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, як США реагуватимуть на звірства РФ в Україні: заява Білого дому
Америка й надалі стоятиме разом з народом України
фото з відкритих джерел

США продовжать карати Росію санкціями через війну в Україні

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами продовжать карати Росію санкціями та іншими обмеженнями за її звірства, а також надавати всю необхідну підтримку Україні. Про це заявила в понеділок речниця Білого дому Карні Жан-П’єр, передає Укрінформ.

«Ми продовжимо накладати на Росію санкції, притягувати її до відповідальності за воєнні злочини та її звірства, про які ми говорили та чули безпосередньо від президента, а також надавати Україні оборонну, економічну та гуманітарну допомогу», – наголосила представниця адміністрації президента США.

Вона також заявила, що Сполучені Штати рішуче засуджують останні напади РФ на Київ та інші українські мирні міста, «що продовжує демонструвати жорстокість Путіна».

Вона підкреслила, що Америка стоятиме разом з народом України стільки, скільки буде потрібно.

Раніше Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО.

Нагадаємо, триває 237 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: США росія Україна війна

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