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Виступ Зеленського на екстреному саміті в Брюсселі: повний текст

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Виступ Зеленського на екстреному саміті в Брюсселі: повний текст
Український лідер подякував Європі за рішучість допомогти у захисті України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент: «Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки»

Сьогодні, 6 березня, в Брюсселі відбувся екстрений саміт Євросоюзу. У ньому взяли участь лідери держав та урядів країн ЄС. Ключовими темами стали питання зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги Україні.

На засіданні також був присутній український президент Володимир Зеленський. Нижче «Главком» публікує повний текст його виступу в Європейській раді.

«Президенте Кошто!

Президентко фон дер Ляєн!

Шановні колеги, радий усіх вас бачити.

Упродовж цих днів і тижнів я вже говорив із багатьма з вас, і я вдячний за вашу підтримку. Українці справді цінують те, що в час таких бурхливих емоцій у світовій політиці європейська єдність збережена і Європа справді намагається діяти правильно.

Перше. Я хочу повідомити всім вам, що наші команди – України та Америки – відновили роботу. Сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня.

Україна прагне миру з найпершої секунди війни, і ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, – це Росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому – підтримати Україну й тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру.

Зараз ми бачимо кілька кроків.

Усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим – перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі.

Наступний крок – це базова довіра до обставин, у яких проходять переговори.

Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, – усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють. Звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри.

І це має ґрунтуватися на розумінні того, що будь-яке перемир’я і будь-яка форма заходів зі зміцнення довіри може бути лише прологом до повного та справедливого врегулювання, до всеосяжної угоди про гарантії безпеки та припинення війни.

Дозвольте мені ще раз підкреслити, що українці справді хочуть миру, але не ціною відмови від України. Чи здатна Росія відмовитися від війни – ось питання, на яке мають дати відповідь будь-які переговори.

І будьте впевнені, що Україна поділиться всіма деталями мирних планів і переговорного процесу з усією Європою, кожна європейська нація, що надає допомогу, має долучитися до процесу досягнення миру.

Друге. Я закликаю вас і надалі підтримувати позицію про те, що будь-які питання, пов’язані з безпекою України, мають розв’язуватися за участю України так само, як будь-які питання, пов’язані з безпекою ваших народів або будь-які питання, пов’язані з безпекою всієї нашої Європи, мають розв’язуватися за вашою участю. Тільки це може гарантувати мир на континенті та повагу до інтересів усіх європейських держав. Саме тому ми намагаємося забезпечити належне представлення європейських інтересів. Усе, що впливає на безпеку Європи, має вирішуватися за участю Європи.

Третє. Дякую вам за вашу рішучість допомогти нам захистити Україну. Щодня й щоночі нам доводиться захищати життя. Російські балістичні ракети і далі б’ють по наших містах. Тривають обстріли на фронті. Російські диверсійні групи все ще намагаються потрапити на нашу територію через кордон у Сумській та Харківській областях. Москва не зменшує своїх інвестицій у смерть, збільшує свою армію та безупинно намагається обійти санкції. Зараз Росія має 220 бригад із бойовим досвідом. За п'ять років вони доведуть цю кількість до 300. Ми маємо відреагувати на це, піклуючись про життя сьогодні, завтра й післязавтра.

Я вітаю зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи, і план переозброєння Європи – це правильна ініціатива. Оборонні кошти у межах цього європейського плану мають зміцнити всі частини Європи, і я закликаю виділити значну частину на виробництво озброєнь в Україні – наші промислові потужності найшвидші та найактуальніші з огляду на сучасні безпекові загрози.

Я вітаю зусилля моїх європейських колег – і це стосується не лише ЄС, а і Європи в широкому сенсі – щодо збільшення національних оборонних витрат і модернізації національних армій. Це потрібно всім у Європі. Коли ми узгодимо формат збройних сил Європи, цей формат спиратиметься на силу національних армій і досвід розгортання партнерських контингентів в Україні. І саме над цим ми зараз працюємо.

Я також вітаю інвестиції всіх партнерів в оборонну промисловість – як в Україні, так і у ваших країнах – промислова база Європи має зростати.

Європа має стати місцем, де виробляється найтехнологічніша та найефективніша зброя у світі, і це не фантастика, якщо європейці справді поставлять перед собою таку мету.

І ще кілька моментів. Я вдячний за 16-й пакет санкцій ЄС, і ми маємо продовжувати цей тиск. Нам потрібен 17-й пакет санкцій. Санкції мають працювати доти, доки Росія не припинить окупацію.

Я знаю, що розробляється спеціальний європейський фінансовий інструмент для стійкості України, і прошу вас пришвидшити цю роботу.

За всіх цих обставин необхідно пришвидшити роботу наших команд у переговорах щодо членства України в ЄС. Наразі робота над кластерами фактично заблокована без будь-яких раціональних причин. Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва.

Дякую».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув на екстрений саміт Євросоюзу, що проходив сьогодні у Брюсселі.

Під час зустрічі глави держав та урядів країн ЄС розглядали шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України, у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомозі для України.

Також глава України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі. Вони обговорили посилення обороноздатності України та Європи.

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Теги: Володимир Зеленський Брюссель Європейський союз війна президент

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