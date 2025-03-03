Макрон і Стармер не погодили план часткового перемир’я між РФ та Україною – AFP

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейський план припинення бойових дій передбачає обмежене перемир’я на місяць

«Немає згоди щодо того, як має виглядати перемир'я»

Британія та Франція не змогли погодити спільний план щодо перемир'я в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника міністра оборони Великобританії з питань збройних сил Люк Полларда, передає AFP.

За його словами, Париж і Лондон не домовилися про план запропонованого місячного перемир'я в Україні, про яке в неділю ввечері заявив президент Франції Еммануель Макрон.

«Немає згоди щодо того, як має виглядати перемир'я», – цитує Полларда AFP.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейський план припинення бойових дій передбачає обмежене перемир’я на місяць. Цей місяць потрібен, щоб досягти переговорів, які триватимуть кілька тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю виданню Le Figaro, яке цитує Le Parisien.

За словами французького лідера, разом із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером вони пропонують «перемир’я в повітрі, на морях та в енергетичній інфраструктурі».

Нагадаємо, у Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні. На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський. Після саміту прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив на пресконференції та повідомив про підсумки саміту.

«Главком» зібрав головні тези з пресконференції Стармера, а також головні заяви європейських лідерів за підсумками саміту щодо України у Лондоні.