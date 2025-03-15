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Росіяни взяли під контроль Суджу – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіяни взяли під контроль Суджу – DeepState
За даними аналітиків, ворог окупував Суджу, Рубанщину та Новолюбівку
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Генштаб України звітував, що на Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень

Російська армія станом на 15 березня повернула під контроль районний центр Курської області РФ – місто Суджу. Як інформує «Главком», про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

«Ворог окупував Суджу, Рубанщину та Новолюбівку», – ідеться у повідомленні.

На 16:00 дня Генштаб України звітував, що на Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, три з яких ще тривають.

Також російська армія в цьому регіоні завдала 21 авіаційного удару, скинувши 32 керовані бомби, здійснив 150 обстрілів позицій як Сил оборони України, так і населених пунктів.

Росіяни взяли під контроль Суджу – DeepState фото 1

Крім того, судячи з оновленої карти Генштабу станом на 8:00, Сили оборони України вийшли з Суджі.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські підрозділи продовжують виконувати завдання у визначених районах Курської області.

Нагадаємо, російська армія дещо просунулась до кордонів з Україною у Курській області. За даними аналітиків ISW геолокаційні кадри за 13 березня показують, що російські війська просунулися у межах Заолешенки.

«Російські війська, ймовірно, також захопили Гончарівку (на захід від Суджі), враховуючи, що дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 14 березня вказують на запеклі бої у цьому районі, а російські джерела нещодавно стверджували, що російські війська захопили поселення», – зазначили в ISW.

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Теги: армія Генштаб Володимир Зеленський президент місто ворог Курщина

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