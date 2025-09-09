Франція отримала нового прем'єр-міністра: п'ятого за два роки

Новий прем'єр Франції Себастьєн Лекорню відомий своєю підтримкою зовнішньої політики Макрона, включаючи збільшення військового бюджету та допомогу Україні

Президент Франції Еммануель Макрон призначив колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню новим, п'ятим за останні два роки, прем'єр-міністром країни. Це рішення було ухвалене на тлі загострення політичної кризи та невдалих спроб попереднього уряду затвердити бюджет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Призначення Лекорню відбувається в складних умовах, коли опозиційні партії, від ультраправих до лівих, вимагають дострокових виборів. Для ухвалення бюджету на 2026 рік новому прем’єру необхідно буде або знайти підтримку серед опонентів, або ризикнути ухвалити документ без голосування, що може призвести до вотуму недовіри.

Макрон доручив 39-річному Лекорню, який вважається його вірним соратником з 2017 року, провести консультації з парламентськими силами та представити склад нового уряду.

За даними Bloomberg, Лекорню, який раніше був членом правоцентристської партії «Республіканці», відомий своєю підтримкою зовнішньої політики Макрона, включаючи збільшення військового бюджету та допомогу Україні. Його особисті контакти з лідеркою «Національного об'єднання» Марін Ле Пен можуть виявитися корисними в переговорах, хоча їхній результат залишається непередбачуваним.

Раніше французькі законодавці проголосували за відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру, що занурило країну в нову політичну кризу і залишило її без уряду в період економічного тиску і геополітичної напруженості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За усунення прем'єр-міністра з посади та розпуск уряду меншості проголосували 364 депутати, проти – 194, утрималися – 25. Байру буде змушений піти у відставку після лише дев'яти місяців на посаді, пішовши слідами свого попередника Мішеля Барньє, який у грудні минулого року програв голосування про недовіру.

Нагадаємо, 5 вересня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон здивував як соратників, так і опонентів. Він призначив на посаду прем’єр-міністра представника партії «Республіканці», що посіла лише четверте місце на минулих виборах, 73-річного Мішеля Барньє. У котрий раз Францію сколихнув шквал політичних емоцій та протестів.