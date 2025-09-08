Уряд Франції відправлено у відставку

За усунення прем'єр-міністра з посади та розпуск уряду меншості проголосували 364 депутати

Французькі законодавці проголосували за відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру, що занурило країну в нову політичну кризу і залишило її без уряду в період економічного тиску і геополітичної напруженості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За усунення прем'єр-міністра з посади та розпуск уряду меншості проголосували 364 депутати, проти – 194, утрималися – 25. Байру буде змушений піти у відставку після лише дев'яти місяців на посаді, пішовши слідами свого попередника Мішеля Барньє, який у грудні минулого року програв голосування про недовіру.

«Ви маєте право повалити уряд, але ви не маєте права стерти реальність», – сказав Байру перед голосуванням. «Реальність залишиться незмінною: витрати продовжуватимуть зростати, а тягар боргу, який і без того є нестерпним, стане ще важчим і дорожчим».

CNN пише, що політична нестабільність бере свій початок від рішення Еммануеля Макрона минулого року про проведення дострокових виборів. Роздратований вражаючими результатами ультраправої партії «Національний фронт» на виборах до Європейського парламенту в травні 2024 року, французький президент змусив провести голосування, в результаті якого його партія втратила місця на користь ультраправих і ультралівих, залишивши Францію з роздробленим парламентом.

Нагадаємо, 5 вересня 2024 року президент Франції Емманюель Макрон здивував як соратників, так і опонентів. Він призначив на посаду прем’єр-міністра представника партії «Республіканці», що посіла лише четверте місце на минулих виборах, 73-річного Мішеля Барньє. У котрий раз Францію сколихнув шквал політичних емоцій та протестів.