Ізраїль закриє французьке консульство у відповідь на визнання Палестини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ізраїль закриє французьке консульство у відповідь на визнання Палестини
Ізраїль незадоволений рішенням Франції про визнання Палестинської держави
МЗС Ізраїлю: «Це закриття лежить на столі у прем'єр-міністра»

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розглядає можливість закриття генерального консульства Франції в Єрусалимі у відповідь на намір Парижа визнати Палестину державою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель в інтерв’ю France Info.

Зазначається, що подібне рішення Ізраїль ухвалив щодо Норвегії та Ірландії. «Це закриття лежить на столі у прем'єр-міністра», – каже вона.

За словами урядовиці, визнавши Палестину, Франція зробить державний подарунок ХАМАСу. Вона також розкритикувала намір президента Франції Макрона підштовхнути інші держави до такого ж кроку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив французького президента Еммануеля Макрона в розпалюванні антисемітизму своїм рішенням визнати Палестинську державу.

Як повідомлялося, паризька прокуратура почала розслідування через погрози рабина Давида Даніеля Коена на адресу президента Франції Еммануелю Макрону смертю через намір визнати Палестинську державу.

До слова, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відмовив президенту Франції Еммануелю Макрону у запланованому візиті до Ізраїлю.

Теги: Франція Ізраїль Палестина

