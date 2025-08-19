Головна Світ Політика
Макрон запропонував провести чотиристоронню зустріч лідерів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Макрон запропонував провести чотиристоронню зустріч лідерів
Макрон під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
фото: Білий дім

Макрон зазначає, що до переговорів сторін США, Росії та України, треба залучати європейських представників

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що розмови про гарантії безпеки для України відіграють також важливу роль  для безпеки всього європейського континенту. Про це він сказав під час зустрічі з лідерами ЄС, президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, передає «Главком».

Зі слів Макрона, якщо Україна матиме надійні гарантії безпеки, це означатиме більшу стабільність для всього континенту. Він підтримує зустріч президентів США, Росії та України, але й пропонує чотиристоронню зустріч, ймовірно, за участі представників ЄС.

«Саме тому ідея тристоронньої зустрічі є такою важливою, адже це єдиний спосіб вирішити проблему. І, до речі, думаю, що як продовження нам, ймовірно, знадобиться чотиристороння зустріч. Тому що, коли ми говоримо про гарантії безпеки, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту. Саме тому ми всі ми стоїмо разом із Україною у цьому питанні», – каже Макрон.

Як відомо, 18 серпня у Білому домі відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та європейських лідерів, зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За даними ЗМІ, зустріч політиків за зачиненими дверима вже завершилась, а перед цим вони спілкувались та озвучила декілька повідомлень на камеру, але не відповідали на запитання журналістів.

«Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і очільник США Дональд Трамп завершили закриті переговори. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів.

Політика

Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези
Закрита зустріч Зеленського, Трампа та лідерів ЄС завершилась: головні тези
Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ
Трамп перервав перемовини з лідерами ЄС, щоб зателефонувати Путіну – ЗМІ
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією
«Йдеться не лише про Україну»: Прем'єр Британії про гарантії безпеки
«Йдеться не лише про Україну»: Прем'єр Британії про гарантії безпеки
Гарантії безпеки та тиск на Росію: перші заяви лідерів ЄС
Гарантії безпеки та тиск на Росію: перші заяви лідерів ЄС
Закриті переговори між Зеленським та Трампом завершено (оновлено)
Закриті переговори між Зеленським та Трампом завершено (оновлено)

