Президент розповів, чи зустрічатиметься з Байденом у Польщі

Президент не підтвердив зустріч із Байденом та Дудою

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що його поки не запрошували до Польщі для зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. Про це він заявив під час пресконференції з очільником Австрії Александером ван дер Белленом у Києві.

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«Що стосується президента Сполучених Штатів – ми іноді зустрічаємось із ним. Мене не запрошували в Польщу», – сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов’язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.

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Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою. За неофіційною інформацією, зустріч може відбутися наприкінці лютого, приблизно у річницю російського вторгнення в Україну. Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув.

Востаннє Зеленський зустрічався з Байденом 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.