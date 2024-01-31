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Окупанти глушать мобільний зв’язок на захопленій території Донеччини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти глушать мобільний зв’язок на захопленій території Донеччини
Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ
фото ілюстративне

Мешканці окупованих територій передають Силам оборони інформацію про ворога

На тимчасово окупованих територіях Донеччини російські загарбники глушать мобільний зв’язок, адже не довіряють місцевим мешканцям. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Ворог глушить мобільний зв’язок під час переміщення техніки РФ, аби місцеві не повідомляли Силам оборони України інформацію в реальному часі.

«Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ», – зазначає Центр нацспротиву.

Водночас українці продовжують передавати інформацію попри всі дії ворога.

До слова, у центральній частині РФ фіксуються збої у низки мобільних операторів і провайдерів: не відриваються багато сайтів і додатків у зоні .ru.

А фахівці української розвідки «поклали» сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії. Унаслідок кібератаки було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися зазначеним розташованим у Москві сервером.

Теги: окупанти Донеччина війна мобільний зв’язок

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