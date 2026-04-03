Швеція затримала підсанкційне судно: подробиці

Судно зі «списку ЄС» підозрюють у екологічному інциденті

Берегова охорона Швеції затримала підсанкційний танкер, який підозрюють у спричиненні розливу нафти в Балтійському морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву берегової охорони

Йдеться про танкер Flora 1, який підозрюють у спричиненні розливу нафти на схід від острова Готланд. Вранці 2 квітня літак берегової охорони зафіксував пляму нафтопродуктів у цьому районі. За попередніми даними, її протяжність сягала близько 12 кілометрів.

Після виявлення розливу правоохоронці встановили, що судно перебуває у санкційному списку Європейського Союзу. Також зазначається, що довкола танкера існує низка нез’ясованих обставин, зокрема щодо статусу його прапора.

Прокуратура розпочала попереднє розслідування за фактом можливих екологічних злочинів.

Берегова охорона доставила судно до причалу поблизу міста Істад. На борту перебувають 24 особи. Операцію провели у взаємодії з поліцією.

«Ми вживаємо заходів, коли виявляємо розлив. Це результат нашого посиленого морського нагляду, який ми здійснюємо через погіршення ситуації з безпекою в регіоні Балтійського моря», – заявив заступник начальника оперативного управління берегової охорони Даніель Стенлінг. Судно, за наявною інформацією, прямувало з порту у Фінській затоці, однак пункт призначення залишається невідомим.

Нагадаємо, що французькі військові захопили танкер, пов’язаний із російським тіньовим флотом, у Середземному морі. Операцію провели у західній частині Середземного моря. Французький флот піднявся на борт нафтового танкера Deyna, який, за даними влади, може бути пов’язаний із російською схемою обходу санкцій.

Судно йшло з російського порту Мурманськ та ходило під прапором Мозамбіку. Водночас французька сторона запідозрила, що танкер використовував фальшивий прапор.