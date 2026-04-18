США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку

Раніше в Міністерстві фінансів США заявляли про відсутність намірів продовжувати дозвіл на торгівлю російською нафтою

Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів. Про це пише «Главком».

Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Цей крок став несподіваним для ринку, оскільки лише за кілька днів до цього в Міністерстві фінансів заявляли про відсутність намірів продовжувати дію попередньої аналогічної ліцензії, термін якої закінчився 11 квітня. Повернення до політики послаблень збіглося з позитивними сигналами з Тегерана: міністр закордонних справ Ірану оголосив про відкриття Ормузької протоки для комерційних суден на час перемир'я.

Ці новини спровокували помітну реакцію на біржах. Вартість нафти марки Brent обвалилася на 9,07%, опустившись до позначки $90,38 за барель. Це найнижчий ціновий показник із середини березня, що свідчить про поступове зняття геополітичної премії за ризики, яка була закладена в ціну через загрозу глобальних перебоїв із постачанням палива.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій.

«Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту», – цитує його слова «Суспільне».

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, що під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня.

За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.