США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку

Аліна Самойленко
Раніше в Міністерстві фінансів США заявляли про відсутність намірів продовжувати дозвіл на торгівлю російською нафтою

Міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів. Про це пише «Главком».

Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Цей крок став несподіваним для ринку, оскільки лише за кілька днів до цього в Міністерстві фінансів заявляли про відсутність намірів продовжувати дію попередньої аналогічної ліцензії, термін якої закінчився 11 квітня. Повернення до політики послаблень збіглося з позитивними сигналами з Тегерана: міністр закордонних справ Ірану оголосив про відкриття Ормузької протоки для комерційних суден на час перемир'я.

Ці новини спровокували помітну реакцію на біржах. Вартість нафти марки Brent обвалилася на 9,07%, опустившись до позначки $90,38 за барель. Це найнижчий ціновий показник із середини березня, що свідчить про поступове зняття геополітичної премії за ризики, яка була закладена в ціну через загрозу глобальних перебоїв із постачанням палива.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. 

«Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту», – цитує його слова «Суспільне».

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, що під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня.

За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.

Читайте також

Академік окреслив проблеми економіки РФ
«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації
Вчора, 10:00
Американський лідер подавав позов про наклеп проти газети та її власників
Суд відхилив позов Трампа до The Wall Street Journal через статтю про його зв’язки з Епштейном
14 квiтня, 08:50
Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані
Венс очолить делегацію США на переговорах з Іраном у Пакистані
9 квiтня, 04:27
Розлив нафти на 12 км вивів слідчих на підсанкційний танкер
Швеція затримала підсанкційне судно: подробиці
3 квiтня, 13:00
Центральний банк РФ уперше вдався до продажу золота внутрішнім учасникам ринку у листопаді 2025 року
Золоті резерви РФ впали до мінімуму від початку великої війни
31 березня, 07:42
Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT
Чому Трамп не зміг передбачити наслідки війни з Іраном? Пояснення NYT
26 березня, 01:45
ЗСУ вперто утримують позиції, фактично заважаючи російському командуванню посилити свої зусилля
Битва за Куп'янськ: огляд фронту і плани Росії на літо-осінь
23 березня, 11:28
Зустріч делегацій США та України
Коло невирішених питань звузилося: Умєров та Віткофф зробили заяви після переговорів у США
22 березня, 22:00
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
19 березня, 00:57

США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
Ціни на пальне різко обвалилися після відкриття Ормузької протоки
Ціни на пальне різко обвалилися після відкриття Ормузької протоки
Відкриття Ормузької протоки не зупинить кризу: ринок палива отримав прогноз
Відкриття Ормузької протоки не зупинить кризу: ринок палива отримав прогноз
«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації
«Усе летить коту під хвіст». Російський академік, який розкритикував Путіна, зірвав овації
Дешева нафта зникла: світ перейшов до нової моделі витрат
Дешева нафта зникла: світ перейшов до нової моделі витрат
Європа має критично низькі запаси авіапального – Міжнародне енергетичне агентство
Європа має критично низькі запаси авіапального – Міжнародне енергетичне агентство

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Вчора, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
