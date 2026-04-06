Іран відмовився йти на ключову поступку. Переговори опинилися на межі зриву

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Іран відмовився відкрити Ормузьку протоку в обмін на перемир’я
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Тегеран відкинув відкриття Ормузької протоки та поставив під сумнів готовність США до припинення вогню

Іран відхилив пропозицію тимчасового перемир’я, що передбачала розблокування Ормузької протоки. Ініціатива, висунута за посередництва Пакистану, не отримала підтримки Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами співрозмовниками агенства, Тегеран отримав рамкову пропозицію, яку наразі розглядає, однак не приймає умов щодо розблокування протоки як частини тимчасового припинення бойових дій. «Іран не сприйматиме жодних термінів та тиску щодо укладання угоди», – заявив співрозмовник агентства.

Водночас у Тегерані висловили сумніви щодо готовності Сполучених Штатів до повноцінного припинення вогню. Іранська сторона переконана, що Вашингтон не налаштований на довгострокову деескалацію конфлікту.

За даними Reuters, Пакистан передав рамковий мирний план Ірану та США в ніч на понеділок, 6 квітня. Ісламабад розраховує, що сторони зможуть узгодити ключові параметри домовленостей у стислі терміни.

Запропонований план передбачає негайне припинення бойових дій, відкриття Ормузької протоки, а також укладення повноцінної мирної угоди протягом 15-20 днів.

Нагадаємо, що конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії. 

Водночас, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу. 

