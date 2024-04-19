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У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео)
Літак зазнав аварії на території Красногвардійського району РФ
фото з відкритих джерел

Літак впав у полі

19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, нібито стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Пабліки пишуть, що літак зазнав аварії на території Красногвардійського району в Ставропіллі та впав у полі.

На це вказав Губернатор Володимир Владимиров зазначив, що руйнувань і жертв немає, пілоти катапультувалися.

У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео) фото 1
У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео) фото 2

В мережі також показали відео падіння палаючого російського літака.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 квітня у Білгороді, Росія, було оголошено ракетну загрозу. Згодом пролунала серія вибухів. Гладков об 23:00 (за місцевим часом) 17 квітня написав, що було запущено сирену ракетної небезпеки у Білгороді та районі. Через 15 хвилин губернатор заявив про скасування такої небезпеки.

Теги: літак авіакатастрофа росія авіація військові

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