У Росії впав бомбардувальник Ту-22М3 (фото, відео)

Літак впав у полі

19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, нібито стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Пабліки пишуть, що літак зазнав аварії на території Красногвардійського району в Ставропіллі та впав у полі.

На це вказав Губернатор Володимир Владимиров зазначив, що руйнувань і жертв немає, пілоти катапультувалися.

В мережі також показали відео падіння палаючого російського літака.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 квітня у Білгороді, Росія, було оголошено ракетну загрозу. Згодом пролунала серія вибухів. Гладков об 23:00 (за місцевим часом) 17 квітня написав, що було запущено сирену ракетної небезпеки у Білгороді та районі. Через 15 хвилин губернатор заявив про скасування такої небезпеки.