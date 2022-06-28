Суд дав 20 років мільярдеру, який крав у Путіна

Дмитро Михальченко накрав на будівництві резиденції Путіна більше мільярда рублів, а тепер сидітиме 20 років

Петербурзький бізнесмен Дмитро Михальченко заплатить мільйонний штраф

У Росії Другий Західний окружний військовий суд виніс вирок у справді відомого бізнесмена із Санкт-Петербурга, який займався будівництвом резиденції для Володимира Путіна. Про це повідомляє Telegram-канал провладного видання РІА «Новості».

Мільярдер, очільник холдингової компанії «Форум» Дмитро Михальченко у 2014-15-му роках отримав велике державне замовлення, пов’язане із резиденцією Володимира Путіна. Його компанія мала збудувати на об’єкті «Огарьова-53» (саме так називається ця президентська резиденція) дім прийомів, готель зі спортзалом, комендатуру, гараж, ангар для зберігання паркової техніки, контрольно-пропускний пункт та ін.

Обвинувачення заявило в суді, що Михальченко (який нібито створив «злочинну групу») під час цього будівництва завищував ціни на матеріали та роботу, використовуючи «завищені коефіцієнти».

Вкрадені на путінській резиденції гроші бізнесмен витратив на будівництво морського перевантажувального комплексу «Бронка» біля Санкт-Петербурга. За цей об’єкт Дмитро Михальченко навіть був визнаний одним із найкращих топменеджерів північної російської столиці.

Втім, це не врятувало його від кримінального провадження. Михальченко був звинувачений у розкраданні в особливо великому розмірі – майже 1,2 млрд рублів.

Суд підтримав прохання прокуратури і засудив мільярдера до 20 років позбавлення волі. Крім того, Дмитро Михальченко ще повинен сплатити штраф розміром 1 млн рублів.

Покарання бізнесмен відбуватиме у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що після початку віни з Росії утік один із давніх соратників Володимира Путіна Анатолій Чубайс. Він поспішно звільнився і виїхав із Росії наприкінці березня. Причому батьківщину він залишив приватним літаком, про що стало відомо не відразу.

Пізніше його сфотографували у Стамбулі, де він знімав гроші у банкоматі, а на початку червня Чубайс з’явився на Кіпрі.

У Кремлі звільнення та від'їзд політика коментували вкрай неохоче, але відомо, що російські силовики перевіряють Чубайса та його оточення на предмет корупції.

Справа пов'язана з компанією «Роснано», якою Чубайс керував до 2020 року. Нинішній глава компанії Сергій Куликов нібито попросив слідком РФ про перевірку. Також правоохоронні органи перевіряють інформацію «про приховані рахунки Чубайса, які можуть перебувати в європейських банках».