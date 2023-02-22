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Суд ООН ухвалив нове рішення щодо Нагірного Карабаху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Суд ООН ухвалив нове рішення щодо Нагірного Карабаху

Лачинський коридор – єдиний сухопутний шлях, який дає Вірменії прямий доступ до Нагірного Карабаху, був заблокований ще з 12 грудня

Вищий суд Організації Об’єднаних Націй зобов’язав Азербайджан зняти блокпост з єдиної дороги між Вірменією та населеним переважно вірменами регіоном Нагірний Карабах в Азербайджані, який ще більше посилив напруженість відносин між двома країнами. Про це пише Aljazeera.

Юридично обов’язкове рішення, винесене в середу Міжнародним судом ООН, і є результатом останніх судових суперечок у довготривалій боротьбі між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. 

Президент Міжнародного суду ООН Джоан Донохью заявила, що надані Вірменією докази підтверджують, що блокада «перешкоджає переміщенню осіб вірменського національного та етнічного походження, госпіталізованих у Нагірному Карабасі, до медичних закладів Вірменії для надання невідкладної медичної допомоги».

Він також перервав постачання до Нагірного Карабаху «товарів першої необхідності, викликавши дефіцит продовольства, ліків та інших життєво необхідних медичних товарів», – сказав Донохью.

Кожна країна подала позов до суду, звинувачуючи іншу в порушенні конвенції, спрямованої на викорінення расової дискримінації.

Рішення суду ООН щодо перекритої дороги, відомої як Лачинський коридор, було винесено трохи більше ніж через два роки після закінчення війни між сусідніми державами в Нагірному Карабасі, в результаті якої загинуло близько 6800 солдатів і більше 90 000 мирних жителів були змушені покинути свої місця.

Віддалений і важкопрохідний регіон знаходиться в Азербайджані, але з моменту закінчення сепаратистської війни в 1994 році перебував під контролем етнічних вірменських сил, яких підтримує Вірменія.

Припинення вогню, досягнуте за посередництва Росії, завершило війну 2020 року та надало Азербайджану контроль над частинами Нагірного Карабаху, а також прилеглими територіями, окупованими вірменами. Для забезпечення порядку Росія направила миротворчі сили чисельністю 2 тисяч військових.

Адвокати Вірменії заявили під час судових слухань минулого місяця, що блокпост, встановлений наприкінці минулого року протестувальниками, які назвали себе екологічними активістами, був частиною азербайджанської кампанії, яку вірмени назвали «етнічною чисткою».

Нагадаємо, нещодавно ЄС погодив створення громадянської місії у Вірменії, метою якої є сприяння врегулюванню ситуації у Нагірному Карабаху. Глава євродипломатії Жозеп Боррель зазначив, що заснування місії у Вірменії відкриває новий етап у діяльності ЄС на Південному Кавказі. Згідно із заявою, вона проводитиме постійне патрулювання та доповідатиме Брюсселю про ситуацію. 

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Теги: Нагірний Карабах Вірменія Азербайджан дороги росія

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