НАБУ оголосило у розшук двох одеських депутатів від ОПЗЖ

Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії «Українське Дунайське пароплавство»

Раніше НАБУ викликало Віталія Саутьонкова та Віктора Баранського на допи

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишніх депутатів Одеської облради від ОПЗЖ Віталія Саутьонкова та Віктора Баранського. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні 52019000000001050 від 21.11.2019, а саме: Баранського Віктора Сергійовича, Саутьонкова Віталія Миколайовича, Пітченка Євгенія Вікторовича, Чернишова Дениса Валерійовича», – йдеться у повідомленні.

Баранського та Саутьонкова підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

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Раніше НАБУ викликало Віталія Саутьонкова та Віктора Баранського на допит.

Як повідомляють ЗМІ, зазначених ексдепутатів від ОПЗЖ підозрюють в організації схеми з заволодіння суднами ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки спільно з НАБУ та САП викрила масштабну схему розкрадання майна державної компанії «Українське Дунайське пароплавство». Як стало відомо, зловмисники привласнили 32 баржі торговельного флоту підприємства на загальну суму понад 80 млн грн. За даними слідства, схему організували двоє колишніх депутатів Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ та ексочільник судноплавної компанії.

У 2017 році зловмисники уклали декілька договорів між пароплавством та підконтрольною фірмою на оренду вищезгаданих суден. Однак, замість використання за призначенням ділки вивезли державні баржі за територію України, змінили їхні номерні знаки та фіктивно перереєстрували їх на афілійовану компанію.

На підставі зібраних доказів, трьом організаторам оборудки і трьом їхнім спільникам повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Арештоване майно передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).