Демократи знайшли спосіб, як протистояти «конфлікту» Трампа із Зеленським

Під час зустрічі Зеленського і Трампа розгорілася справжня суперечка

Демократи про скандал у Білому домі: «Те, що сталося, було недобре для України, для наших союзників у Європі та для Америки»

Демократи збирають кошти на боротьбу з «конфронтацією» президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. У новому зверненні в суботу вони назвали цей епізод «ганьбою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

В електронному листі, надісланому з «Фонду боротьби Гарріс», пов'язаного з кампанією колишньої віцепрезидентки США Камали Гарріс, йдеться про те, що зустріч в Овальному кабінеті в п'ятницю стала «наочною демонстрацією того», про що попереджала вона під час своїх дебатів із Дональдом Трампом. Йдеться про період, коли Гарріс була кандидатом у президенти США.

«Наскільки швидко Трамп – після всього, що американці зробили і пожертвували заради збереження здатності України боротися за незалежність – готовий поступитися заради послуги і того, що, як йому здається, є дружбою з Володимиром Путіним», – говорила віцепрезидентка.

У листі йдеться про те, що «те, що сталося вчора, було недобре для України, недобре для наших союзників у Європі та недобре для Америки».

Також у зверненні міститься заклик до пожертв для підтримки «Конгресу, який зможе контролювати цю адміністрацію» (мова йде про адміністрацію Трампа).

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.