The Hill: Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Hill: Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну
Путін та Трамп під час зустрічі на Алясці 15 серпня
фото: соціальні мережі

Екс-директор з питань Китаю при міністрі оборони США Джозеф Боско зазначає, що Трамп продовжує вірити словам Путіна і терпить його знущальне ігнорування вимог щодо закінчення війни в Україні 

Екс-директор з питань Китаю при міністрі оборони США (2005–2006) Джозеф Боско стверджує, що в історії США ніколи не було випадку, коли президент так довго розходився б із громадською думкою щодо важливого питання зовнішньої політики, як Дональд Трамп щодо війни Росії в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

Обидві сторони (Трамп і американська громадськість – «Главком») виступають проти військової участі США у закордонних конфліктах і не бажають нескінченних воєн. Однак їхні погляди на кінцевий результат війни кардинально відрізняються:

  • для Трампа цілі конфлікту та причини його продовження мають мало значення. Він бачить війну, яку потрібно зупинити, а мирна угода, навіть ціною поступок України, дозволить йому отримати Нобелівську премію миру та місце в історії поряд з Теодором Рузвельтом і Генрі Кіссінджером;
  • пересічні американці добре усвідомлюють, що російський диктатор Володимир Путін є одним із найбільших злочинців у світі;
  • Боско нагадує про минуле Путіна як агента КДБ, його ностальгію за СРСР, жорстокі напади на Чечню, вторгнення до Грузії (2008), перше вторгнення в Україну (2014) та повномасштабну агресію 2022 року, включно з військовими злочинами.

Для Трампа, за словами Боско, ці факти не мають значення. Він публічно називав Путіна «сильним» і «геніальним», обсипаючи його компліментами під час зустрічі на Алясці, що контрастувало з його ворожим ставленням до президента України Володимира Зеленського в Білому домі в лютому.

Перемовники Трампа, зокрема Стів Віткофф, слідують його лінії. Мирний план Трампа передбачає, що Україна повинна віддати Росії не лише Крим і окуповані у 2014 році частини Сходу, але й великі території Донбасу, які Росія так і не змогла захопити. Крім того, Київ має зменшити чисельність і потенціал своїх Збройних Сил та назавжди відмовитися від членства в НАТО.

Київ неодноразово відкидав усі ці російські вимоги, маючи потужну підтримку членів НАТО та Євросоюзу. Європа усвідомлює небезпеку російського експансіонізму і не бажає повторення уроків умиротворення, отриманих під час Другої світової та Холодної війн.

В обмін на всі ці нав'язані США поступки, Росія обіцяє не поновлювати свою незаконну агресію. Україна, звісно, має вагомі підстави сумніватися в такій обіцянці.

«Трамп знає ці факти так само добре, як і будь-хто інший, проте він продовжує вірити словам Путіна і терпіти його знущальне ігнорування вимог Трампа», – стверджує Боско. На його думку, Трамп і Путін розраховують на те, що Європа не підтримає Україну.

Автор проводить історичну паралель: Сполучені Штати готуються святкувати 250-річчя здобуття свободи від тиранічного панування. Тоді Америка, не маючи ресурсів, мала рішучість боротися за свободу. Захоплення європейських держав стійкістю Америки та усвідомлення ними власних інтересів змусило їх підтримати захисників. Боско висловив надію, що ця історія повториться і у випадку України, «навіть якщо цього разу США виступають на боці тирана».

Нагадаємо, Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції: «Наскільки я розумію, у них (Віткоффа та Кушнера – «Главком») вчора була дуже хороша зустріч із президентом Путіним. Подивимося, що буде далі. Ви знаєте, коли я був у цьому офісі та говорив про те, що у вас немає карт, я казав: «У вас немає карт». Це був час для врегулювання. Я вважав, що це був би набагато кращий час для домовленості. Але вони, у «своїй мудрості», вирішили цього не робити. Зараз проти них дуже багато».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що президент Росії Володимир Путін виявляє бажання завершити війну.

