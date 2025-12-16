Трамп подав позов проти BBC на $10 млрд

У листопаді британська телекомпанія перепросила у Трампа, але відхилила вимогу про компенсацію

Президент США Дональд Трамп подав позов проти британської телекомпанії BBC на $10 млрд. Він звинувачує медіа в наклепі, маніпуляції та спробі вплинути на результат президентських виборів 2024 року.

У центрі скандалу опинився документальний фільм «Трамп: Другий шанс?». Британський мовник використав змонтований фрагмент промови Трампа, виголошеної перед походом до Капітолія 6 січня 2021 року. Окремі частини промови були змонтовані так, ніби Трамп закликав до насильницьких дій. Зокрема, у фільмі прозвучала фраза, яка створювала враження прямого заклику до штурму будівлі.

BBC визнала, що такий монтаж міг створити хибне враження, ніби Трамп прямо закликав до насильства, і у листопаді перепросила за це. Водночас компанія відмовилася виплачувати компенсацію та заявила, що не бачить підстав для позову про наклеп. Тим часом Трамп заявляв, що планує судитися з BBC через цей фільм. За його словами, журналісти обдурили глядачів і «змінили слова, які виходили з його вуст».

Згідно з позовом, Трамп вимагає по $5 млрд компенсації за двома пунктами – наклеп та порушення закону про торгівельну практику.

Згодом Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп подав позов до британської телерадіомовної корпорації BBC через нібито «навмисно спотворене редагування» його промови в документальному фільмі, що був показаний минулого року.

