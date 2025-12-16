Головна Світ Політика
Трамп подав позов проти BBC на $10 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У центрі скандалу опинився документальний фільм «Трамп: Другий шанс?»
фото: Reuters

У листопаді британська телекомпанія перепросила у Трампа, але відхилила вимогу про компенсацію

Президент США Дональд Трамп подав позов проти британської телекомпанії BBC на $10 млрд. Він звинувачує медіа в наклепі, маніпуляції та спробі вплинути на результат президентських виборів 2024 року.

У центрі скандалу опинився документальний фільм «Трамп: Другий шанс?». Британський мовник використав змонтований фрагмент промови Трампа, виголошеної перед походом до Капітолія 6 січня 2021 року. Окремі частини промови були змонтовані так, ніби Трамп закликав до насильницьких дій. Зокрема, у фільмі прозвучала фраза, яка створювала враження прямого заклику до штурму будівлі.

BBC визнала, що такий монтаж міг створити хибне враження, ніби Трамп прямо закликав до насильства, і у листопаді перепросила за це. Водночас компанія відмовилася виплачувати компенсацію та заявила, що не бачить підстав для позову про наклеп. Тим часом Трамп заявляв, що планує судитися з BBC через цей фільм. За його словами, журналісти обдурили глядачів і «змінили слова, які виходили з його вуст».

Згідно з позовом, Трамп вимагає по $5 млрд компенсації за двома пунктами – наклеп та порушення закону про торгівельну практику.

Скандал розгорівся через те, що BBC змонтувала дві частини виступу Трампа таким чином, щоб створити хибне враження, ніби він відкрито закликав до захоплення Капітолія у 2021 році. Дональд Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року. 

Згодом Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп подав позов до британської телерадіомовної корпорації BBC через нібито «навмисно спотворене редагування» його промови в документальному фільмі, що був показаний минулого року. 

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за редагування його промови перед заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року, але відмовилася від вимоги виплатити компенсацію.

Теги: Дональд Трамп вибори у США

