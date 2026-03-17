Трамп остаточно відклав візит до Китаю через війну на Близькому Сході

Президент США сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном

Раніше глава Білого дому припускав, що його візит до Китаю може бути відкладений на місяць

Президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю через військову операцію проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Раніше повідомлялося, що американський лідер має приїхати в Пекін з 31 березня по 2 квітня для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. «Ми переносимо зустріч. Ми співпрацюємо з Китаєм. Вони не заперечували проти цього», – сказав він.

Як повідомлялося, глава Білого дому стверджував, що поїздка до Китаю може затриматися. Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

Зауваження Трампа прозвучали через день після того, як він закликав кілька країн, включаючи Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію, приєднатися до того, що він назвав ширшими «командними зусиллями», щоб знову відкрити стратегічно вузький пункт, через який постачається приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Трамп наголосив, що оскільки Китай користується перевагами цього торговельного шляху, він повинен розділити відповідальність за його безпеку. Попри тиск Вашингтона, Китай має значно менше стимулів для втручання, ніж інші союзники США. Пекін роками готувався до подібних криз, накопичуючи стратегічні запаси нафти та інвестуючи в альтернативну енергетику. Це дає КНР простір для маневру та можливість просто «перечекати» пік конфлікту.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо може зіткнутися з проблемами під час можливого візиту до Китаю у складі делегації президента Дональда Трампа, оскільки перебуває під китайськими санкціями.