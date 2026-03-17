Трамп остаточно відклав візит до Китаю через війну на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент США сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном
скриншот з відео Білого дому

Раніше глава Білого дому припускав, що його візит до Китаю може бути відкладений на місяць

Президент США Дональд Трамп заявив про відкладення поїздки до Китаю через військову операцію проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Раніше повідомлялося, що американський лідер має приїхати в Пекін з 31 березня по 2 квітня для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. «Ми переносимо зустріч. Ми співпрацюємо з Китаєм. Вони не заперечували проти цього», – сказав він.

Як повідомлялося, глава Білого дому стверджував, що поїздка до Китаю може затриматися. Президент США Дональд Трамп припустив, що його візит до Китаю цього місяця для зустрічі з Сі Цзіньпіном може бути відкладений приблизно на місяць.

Зауваження Трампа прозвучали через день після того, як він закликав кілька країн, включаючи Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію, приєднатися до того, що він назвав ширшими «командними зусиллями», щоб знову відкрити стратегічно вузький пункт, через який постачається приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Трамп наголосив, що оскільки Китай користується перевагами цього торговельного шляху, він повинен розділити відповідальність за його безпеку. Попри тиск Вашингтона, Китай має значно менше стимулів для втручання, ніж інші союзники США. Пекін роками готувався до подібних криз, накопичуючи стратегічні запаси нафти та інвестуючи в альтернативну енергетику. Це дає КНР простір для маневру та можливість просто «перечекати» пік конфлікту.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо може зіткнутися з проблемами під час можливого візиту до Китаю у складі делегації президента Дональда Трампа, оскільки перебуває під китайськими санкціями.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Китай Іран

Читайте також

Трамп вимагає допомоги НАТО для контролю Ормузької протоки
Трамп приготував силову операцію в Ормузькій протоці: що відомо
Вчора, 10:59
Пентагон заявив про серйозні травми іранського лідера після ударів
Глава Пентагону пояснив чому новий лідер Ірану не з’являється на публіці
13 березня, 18:25
Російський диктатор вперше поговорив з американським лідером після початку війни США з Іраном
Війна на Близькому Сході та мирні перемовини. Трамп вперше за тривалий час поговорив з Путіним
9 березня, 21:41
Трамп заявив, що удар по школі для дівчаток був здійснений Іраном, але є нюанс
Трамп заявив, що удар по школі для дівчаток був здійснений Іраном, але є нюанс
8 березня, 01:57
У столиці пролунали потужні вибухи, зокрема в районі аеропорту Мехрабад
Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по Тегерану
7 березня, 01:27
Президент США заявив, що Іран чекає ще одна хвиля більших атак
«Це дуже потужно». Трамп розповів про плани у війні проти Ірану
2 березня, 18:09
Іран під час протестів 9 січня
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму
28 лютого, 03:31
Мерфі визнав незаконною політику адміністрації президента Дональда Трампа, яка дозволяла швидко депортувати мігрантів
Федеральний суд заблокував рішення Трампа про швидку депортацію мігрантів
26 лютого, 01:31
Ексглава МЗС переконаний: до завершення зими припинення вогню не буде
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
21 лютого, 20:15

Європа терміново відправила спецкомісію на «Дружбу»
Генпрокурорка США даватиме свідчення у справі Епштейна
Анкара готова прийняти наступний раунд переговорів між Києвом та Москвою
Канада заявила про створення власного космодрому: подробиці
Як вбивство правої руки Хаменеї вплине на війну на Близькому Сході: пояснення NYT
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Сьогодні, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
