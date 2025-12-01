Головна Світ Соціум
Син Дональда Трампа анонсував повернення горілки Trump

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Син Дональда Трампа анонсував повернення горілки Trump
Символічна ціна на горілку Trump здивувала америкаців
Відкрито попереднє замовлення на продукт за $47,45

Син президента США Дональда Трампа Ерік Трамп оголосив про відродження бренду Trump-vodka та початок прийому попередніх замовлень. Як пише «Главком» про це Ерік Трамп написав у соцмережі X: «Радий повідомити, що Trump-vodka доступна для попередніх замовлень!».

Горілка пропонується на окремому сайті за ціною $47,45 за пляшку об'ємом 0,75 л. За інформацією ЗМІ, така незвичайна вартість, ймовірно, є посиланням на політичну кар'єру Дональда Трампа: 47 – його поточний (чинний) президентський номер, а 45 – його попередній номер (45-й глава держави). 

Телеканал NBC нагадує, що Дональд Трамп вже випускав іменну горілку Trump Vodka з 2005 до 2011 року. Тоді продукт вироблявся у Нідерландах, а згодом у Німеччині. Таким чином, родина Трампів повертає на ринок один зі своїх ранніх бізнес-проєктів.

Нагадаємо, різке збільшення багатства родини Дональда Трампа, яке сталося завдяки криптоактивам під час його другого президентського терміну, тепер обертається жорстким уроком волатильності цифрових валют.

До слова, президент США Дональд Трамп став одним із найбільших приватних власників біткоїнів у Сполучених Штатах. Приблизна вартість його криптоактивів становить $870 млн. 

Раніше резидент США Дональд Трамп провів історичну зустріч у Білому домі з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа. Однак увагу громадськості привернув незвичний інцидент: Трамп обприскав сирійського лідера та його делегацію парфумами які сам випускає. 

Теги: Дональд Трамп бізнес президент соцмережі

