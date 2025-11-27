Зеленський у День подяки звернувся до Трампа

Глава держави привітав перших осіб США та американський народ зі святом

Президент України Володимир Зеленський привітав очільника Сполучених Штатів Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп та американський народ із Днем подяки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Щиро вдячні за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність», – написав він.

Український президент висловив сподівання на подальше поглиблення співпраці між Києвом та Вашингтоном.

«Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу. Щиро сподіваємося, що достойний мир і гарантована безпека стануть нашим спільним досягненням», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 27 листопада 2025 року у Сполучених Штатах Америки відзначають одне з найбільш важливих і очікуваних свят року – День подяки. З цього дня в США починається сезон різдвяних та новорічних свят.

Нещодавно президент США Дональд Трамп провів щорічне помилування індички напередодні Дня подяки. Легенди про помилування індиків сягають президентської історії ще часів адміністрації Авраама Лінкольна. За народними переказами, маленький син Лінкольна попросив батька помилувати домашнього індика, який мав стати частиною їхнього святкового обіду на День подяки.

Перше задокументоване помилування індика сталося за правління Джона Кеннеді в 1963 році. Помилування індиків стало нормою в 1989 році, коли Джордж Буш відновив традицію, яка стала невіддільною частиною святкового сезону в Білому домі.