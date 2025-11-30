Головна Світ Політика
Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня за час його президентства

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Білий дім

Впродовж останніх місяців підтримка президента трималася на рівні 40-41%

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до 36%, що стало новим мінімумом за час його другого терміну. Про це свідчать результати опитування Gallup, опубліковані 29 листопада. Водночас 60% американців заявили, що не схвалюють діяльність Трампа на посаді глави держави, пише «Главком».

Цей показник став найгіршим з моменту його відставки у 2021 році. Навіть у липні рейтинг був на один пункт вищим – 37%. Впродовж останніх місяців підтримка президента трималася на рівні 40–41%.

Найгірший результат у рейтингу Gallup Трамп отримав після штурму Капітолію 6 січня 2021 року – тоді його діяльність підтримували лише 34% американців.

Падіння підтримки зафіксоване серед усіх груп респондентів. Зокрема, схвалення дій президента серед республіканців знизилося на 7 пунктів – до 84%, а серед незалежних – з 33% до 25%.

Найкращу оцінку Трамп отримав за боротьбу зі злочинністю (43%), зовнішню політику (41%) і торгівлю (39%). Водночас найнижчу – за політику в охороні здоров’я (30%).

Опитування також показало суттєве зниження схвалення його дій з лютого цього року щодо імміграції (-9 пунктів), ситуації на Близькому Сході (-7), економіки (-6), федерального бюджету (-12) та війни в Україні (-10).

Аналітики зазначають, що тривалий шатдаун, виборчі поразки Республіканської партії та фінансові побоювання в листопаді підірвали рейтинг Трампа, зокрема серед його основного електорату.

Нагадаємо, головною метою президента Дональда Трампа є завершення війни в Україні, незалежно від фінального змісту мирної угоди. Про це пише Politico, зазначаючи, що поки європейські союзники та Україна обговорювали деталі початкового плану з 28 пунктів (за яким Донбас мав перейти під контроль Росії), представники Білого дому наголошували: Трамп не має «червоних ліній». Для нього важливо лише, щоб сторони погодилися, і бойові дії припинилися.

До слова, республіканці в Конгресі, які вважають Україну оплотом проти російської агресії, відкрито критикують команду президента Дональда Трампа. На їхню думку, її підхід фактично зводиться до заспокоєння Кремля заради швидкого завершення війни.

Читайте також:

Теги: рейтинг соцопитування Дональд Трамп

