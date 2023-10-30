Обстріл «Нової пошти» на Харківщині: 25-річний постраждалий помер у лікарні

У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав внаслідок удар РФ на Харківщині

Увечері 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу «Нової пошти» на Харківщині

Кількість жертв унаслідок удару РФ по терміналу «Нової пошти» на Харківщині зросла. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні. Приносимо співчуття рідним та близьким!», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов також зазначає, що армія РФ, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже сімох людей. Ще 12 проходять лікування, двоє з них – в реанімації.

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Нагадаємо, ввечері 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, шестеро людей загинули, 14 осіб госпіталізували. Всі загиблі та поранені – працівники «Нової пошти». Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб.

Також відомо, що у лікарнях залишаються 16 працівників «Нової пошти», поранених внаслідок ракетного обстрілу термінала на Харківщині.

За даними облпрокуратури, удар здійснено двома ракетами типу С-300.