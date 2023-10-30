Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріл «Нової пошти» на Харківщині: 25-річний постраждалий помер у лікарні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл «Нової пошти» на Харківщині: 25-річний постраждалий помер у лікарні
У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав внаслідок удар РФ на Харківщині
фото: Ігор Терехов/Телеграм

Увечері 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу «Нової пошти» на Харківщині

Кількість жертв унаслідок удару РФ по терміналу «Нової пошти» на Харківщині зросла. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу «Нової пошти», сьогодні вранці помер у лікарні. Приносимо співчуття рідним та близьким!», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов також зазначає, що армія РФ, вдаривши по «Новій пошті», забрала життя вже сімох людей. Ще 12  проходять лікування, двоє з них – в реанімації.

Нагадаємо, ввечері 21 жовтня росіяни вдарили ракетою по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, шестеро людей загинули, 14 осіб госпіталізували. Всі загиблі та поранені – працівники «Нової пошти». Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 17 осіб.

Також відомо, що у лікарнях залишаються 16 працівників «Нової пошти», поранених внаслідок ракетного обстрілу термінала на Харківщині.

За даними облпрокуратури, удар здійснено двома ракетами типу С-300.

Читайте також: «Нова пошта» оприлюднила імена й вік загиблих під Харковом співробітників
Теги: армія чоловік Олег Синєгубов росіяни Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перший радянський автомобіль масового виробництва – ГАЗ-АА
Окупанти штурмують Авдіївку на техніці 1932 року (відео)
23 жовтня, 11:08
Над ранком у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73 трапилась пожежа
Смертельна пожежа у Львові: відомо про одного загиблого
23 жовтня, 10:31
Майбутня наземна операція Ізраїлю в Секторі Гази стане останньою, якщо вдасться знищити ХАМАС
Врешті-решт ХАМАСу не буде: міністр оборони Ізраїлю зробив заяву
23 жовтня, 00:24
Расправін продемонстрував дітям переносний протитанковий ракетний комплекс
«Вагнерівець»-рецидивіст, який убив свого діда, став героєм у Росії
21 жовтня, 21:31
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 18 жовтня
Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники попередили про загрозу обвалу будинку
18 жовтня, 14:26
У песика пошкоджена лапа
У Кривому Розі ексдепутат вистрелив у собаку на очах у дітей
15 жовтня, 20:16
Президент США пообіцяв підтримку Ізраїлю
Байден виступив з екстреною промовою після нападу на Ізраїль
8 жовтня, 00:59
Деякі росіяни бачать у діях очільника Кремля фашизм
Росіянин був арештований через зображення Путіна-фашиста
3 жовтня, 08:11
Microsoft дотримується санкційного режиму проти Росії
Microsoft припинив продовження ліцензій російським компаніям
2 жовтня, 00:45

Події в Україні

Цукерки або життя: традиції та заборони у наймістичніше свято року – Геловін
Цукерки або життя: традиції та заборони у наймістичніше свято року – Геловін
Обстріл «Нової пошти» на Харківщині: 25-річний постраждалий помер у лікарні
Обстріл «Нової пошти» на Харківщині: 25-річний постраждалий помер у лікарні
Повітряні сили повідомили, коли в Україну надійдуть перші винищувачі
Повітряні сили повідомили, коли в Україну надійдуть перші винищувачі
Сьогодні виповнюється шість років із дня вбивства легендарної Аміни Окуєвої
Сьогодні виповнюється шість років із дня вбивства легендарної Аміни Окуєвої
Ракети на Дніпропетровщині, уламки збитого дрона наробили лиха на Миколаївщині: ситуація в регіонах
Ракети на Дніпропетровщині, уламки збитого дрона наробили лиха на Миколаївщині: ситуація в регіонах
Нічні вибухи в окупованому Криму: стали відомі наслідки для росіян
Нічні вибухи в окупованому Криму: стали відомі наслідки для росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
23K
Медицина по-німецьки. Пацієнтам стає добре вже на вході до лікарень
11K
Стало відомо, хто захотів узяти на роботу таксиста, який втрапив у мовний скандал
8185
Представники народів РФ, яких раніше депортував Сталін, тепер закликають депортувати євреїв
6778
Замах на Царьова: ЗМІ дізналися нові подробиці
6596
Член Ради з прав людини при Путіну закликав росіян убивати євреїв в Україні

Новини

Близько 60 боїв за добу: окупанти безуспішно атакують на всіх напрямках
Сьогодні, 07:44
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 30 жовтня
Сьогодні, 05:12
30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Хмарно, майже без опадів: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 05:02
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:52
Україна спільно з США створила «гібридні» системи ППО: подробиці
28 жовтня, 23:53

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту