КНДР таємно розмістила ракетну базу на кордоні із Китаєм – WSJ

За даними CSIS, таємна база потенційно може зберігати міжконтинентальні балістичні ракети, здатні вразити материкову частину США

Американська газета Wall Street Journal з посиланням на доповідь вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) стверджує, що КНДР має укріплену секретну базу ракет далекої дії неподалік кордону з Китаєм. База, що отримала назву Sinpung-dong, розташована приблизно за 27 кілометрів від китайського кордону в провінції Північний Пхеньян. Про це пише «Главком».

«КНДР має добре укріплену секретну військову базу, де можуть розміщуватися її новітні балістичні ракети дальньої дії, потенційно здатні завдати удару по материковій частині США», – повідомляє видання.

CSIS виявив те, що це може бути секретною базою, біля села Сінпхундон приблизно за 27 кілометрів від китайського кордону. За даними CSIS, який опитав джерела, вивчив документи та супутникові знімки, будівництво об'єкта почалося приблизно у 2004 році, а через десятиліття його було введено в експлуатацію.

Ракети на об'єкті можуть нести ядерні боєголовки, вважає дослідницький центр.

У звіті CSIS йдеться, що об'єкт, який ніколи не був задекларований Пхеньяном, імовірно, може вмістити від шести до дев'яти МБР з ядерними боєголовками та пусковими установками. Ці озброєння становлять потенційну ядерну загрозу як для Східної Азії, так і для континентальної частини Сполучених Штатів.

Як пише газета, поруч із базою немає стартових майданчиків та систем ППО, що, на думку CSIS, може означати, що вона може бути спроєктована для розміщення, окрім міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на твердому паливі також і ракет-носіїв. Також видно, що тисячі військовослужбовців продовжують будівельні роботи щодо розширення можливостей бази, додає видання.

Поточні оцінки показують, що під час кризи чи війни ці пускові установки та ракети залишатимуть базу, сполучатимуться зі спеціальними складами для зберігання/транспортування боєголовок та проводитимуть операції з запуску з розосереджених, попередньо визначених місць.

Невідомо, чи була ця ракетна операційна база предметом будь-яких переговорів про денуклеаризацію, що раніше проводилися між Сполученими Штатами та Північною Кореєю.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кореї Кім Чен Ин засудив «ворожі» військові навчання Південної Кореї та США і закликав до «радикального розширення ядерного озброєння».