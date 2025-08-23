Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР

Північна Корея назвала це навмисною провокацією

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив деякі північнокорейські солдати, які працювали в прикордонному районі, перетнули лінію військового розмежування між двома країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Після цього південнокорейські військові зробили попереджувальні постріли,тоді північнокорейські війська пізніше відступили на північ від лінії.

Північна Корея назвала це навмисною провокацією та заявила, що почастішали попереджувальні трансляції від південнокорейських військових у прикордонному регіоні.

КНДР «вживе відповідних контрзаходів» за будь-які перешкоди проєкту будівництва бар'єру та «не несе відповідальності за серйозні наслідки», якщо попередження в прикордонному районі буде проігноровано в майбутньому.



«Повідомлення Північної Кореї суперечить заяві президента Південної Кореї Лі Дже Мен минулого тижня про припинення деяких військових дій уздовж кордону з Північною Кореєю. Це останній крок уряду в низці зусиль щодо покращення зв'язків між сусідами, які технічно все ще перебувають у стані війни», – пише Reuters.

Нагадаємо, Північна Корея різко засудила великі спільні навчання Південної Кореї та США. У заяві зазначається, що це «пряма військова провокація».

«Збройні сили КНДР будуть відповідати на військові навчання США та Південної Кореї з ретельною та рішучою протидією та суворо здійснюватимуть своє суверенне право», – йдеться у заяві.

Міністр оборони заявив, що навчання, проведені під приводом захисту від загрози, є додатковим доказом конфронтаційних намірів двох країн, що породжує ворожнечу та ще більше дестабілізує регіональну безпеку.