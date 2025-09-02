Золото, гараж та герби. Reuters розсекретив, що приховує легендарний поїзд Кім Чен Ина

З часу приходу до влади наприкінці 2011 року Кім користувався поїздом для візитів до Китаю, В’єтнаму та Росії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирушив до Китаю

фото: ЦТАК

своїм фірмовим зеленим броньованим потягом, який став символом влади династії Кім. Як пише Reuters, усередині цього «рухомого палацу» облаштовані спальня, офіс, ресторан, вагони для охорони, а також спеціальний гараж для броньованих «Мерседесів», повідомляє «Главком».

Reuters зазначає, що на відміну від застарілого парку пасажирських літаків КНДР, куленепробивні потяги забезпечують вищий рівень безпеки й комфорт для великого почту, охоронців, кухні та офісів. Це також простір для обговорення політичного порядку денного перед важливими зустрічами, кажуть експерти.

З часу приходу до влади наприкінці 2011 року Кім користувався поїздом для візитів до Китаю, В’єтнаму та Росії.

Що всередині поїздів?

Точно невідомо, скільки спецпоїздів створено в КНДР, але, за словами південнокорейського експерта з транспорту Півночі Ан Бьон Міна, з міркувань безпеки їх кілька.

Кожен має від 10 до 15 вагонів: особисті вагони лідера зі спальнею та офісом, а також вагони для охоронців, медиків, ресторан, зв’язкове обладнання й навіть відсіки для перевезення двох броньованих «Мерседесів».

У державних ЗМІ неодноразово публікували фото й відео: Кім із високопосадовцями перекурює біля зеленого вагона з золотими гербами, сидить у дерев’яному офісі під прапорами КНДР, тримає ноутбук із золотим тисненням і коробку сигарет.

Інтер’єри прикрашені синьо-золотими шторами, рожевими диванами, квітковими світильниками та навіть тканинними кріслами з «зебровим» принтом.

У книзі «Східний експрес» (2002) російський чиновник Костянтин Пуліковський описав поїздку колишнього президента КНДР Кім Чен Іра, де в вагонах подавали омарів і французьке вино.

Як він перетинає кордон?

Коли Кім Чен Ин у 2023 році їхав до Росії на саміт із диктатором Путіним, вагони довелося переналаштовувати під інший стандарт колії. Для Китаю це не потрібно, але там поїзд після кордону веде китайський локомотив, адже місцеві машиністи знають систему сигналів.

За даними експертів, для подорожей Кіма найчастіше використовували зелені локомотиви DF11Z із емблемою Китайської залізничної корпорації, із серійними номерами «0001» або «0002» – зарезервованими для вищого керівництва. Під час візиту до В’єтнаму у 2019 році склад тягнув червоно-жовтий локомотив із логотипом національної залізниці Китаю.

Максимальна швидкість поїзда – до 45 км/год у КНДР і до 80 км/год у Китаї.

Хто користувався поїздами?

Дід нинішнього лідера, Кім Ір Сен, регулярно подорожував за кордон поїздом до самої смерті у 1994 році. Його син Кім Чен Ір тричі відвідував Росію виключно поїздом, здійснивши у 2001 році 20-тисячну подорож до Москви. Саме в одному з таких поїздів він помер від серцевого нападу у 2011 році – вагон нині виставлений у мавзолеї.

Поїзди сім’ї Кімів завжди були частиною державної пропаганди, яка підкреслює «народність» лідера. У 2022 році державне ТБ показало «виснажливу поїздку потягом» Кім Чен Ина для перевірки кукурудзяних полів і пропаганди «комуністичної утопії».